IZNENAĐENJE U PINKOVIM ZVEZDAMA! Kemiš odbio da menja suprugu u nastavku takmičenja: On je zauzeo stolicu Zorice Brunclik, ovo niko nije očekivao
Virtuoz na harmonici, kompozitor i producent Miroljub Aranđelović Kemiš je u današnjoj emisiji "Pinkovih zvezda" trebalo da bude zamena u žiriju svojoj supruzi Zorici Brunclik. Međutim, on je već nakon nekoliko kandidata, uvređen komentarom Dragana Despića Desingerice, napustio emisiju i prestao da žirira.
Zbog toga je njegovo mesto, odnosno Zoričino, morao da zauzme voditelj Ognjen Amidžić.
- Dali smo sve od sebe, kako bi Kemiš ostao u žiriju, kao zamena njegove supruge Zorice Brunclik, međutim nismo uspeli u tome. Mi ništa ne prepuštamo slučaju - rekla je voditeljka Bojana Lazić.
- Mora malo biti tvrd orah za ovu stolicu, svi misle da je lako sedeti ovde i krenuti da se mačuješ - rekao je Desingerica u "Pinkovim zvezdama".
- Neko ko je prošao sve moguće forme televizijske, moj kolega Ognjen Amidžić - navela je Bojana.
- Ja ću zbog vanredne situacije ću zauzeti mesto Zorice i Miroljuba i trudiću se da do kraja emisije da se borim za njihove kandidate, pokušaću vaše da ukanalim, šalim se, trenutno ću se boriti za stolicu broj tri - rekao je Ognjen.
Desingerica o Zorici: "Ona se duri za svaku sitnicu"
Inače, Zorica često ulazi u sukobe sa Desingericom zbog kojeg je nedavno napustila emisiju.
- Istina je, ali ona se duri za svaku sitnicu. To nije ništa čudno i što ljudi ne znaju. Sa Viki sam najbolji, slažemo se super i čujemo. Svi smo dobri, uvek ima nekih nesuglasica i problema, ali se sve to reši - rekao je Desingerica tada.
