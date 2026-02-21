Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti zvezda Miki Đuričić sa suprugom Angelinom i naslednicima Dunjom i Arsenijem već izvesno vreme živi u Inđiji koja mu je, kako je istakao, "taman". Ipak, u budućnosti planiraju da odu na selo i bave se seoskim turizmom.

- Mi živimo u Inđiji već nekih pet godina, deca, vrtić, supruga ovde radi kao profesor u školi, meni je i zbog posla ovo super, blizu nam je i Beograd i Novi Sad. Ovde sam mladost proveo, imam ovde i društvo - nabrajao je najpre Miki, pa je dodao: Radim petak i vikend, a supruga radnim danima, petak je slobodna. Imamo i jednu ženu koja nam pomaže, ali ja sam sa decom radnim radnim danima, ona vikendom, dopunjavamo se.

Potom, osvrnuo se detaljnije na svoje njihove planove za budućnost.

- Nikad nisam bio pobornik gradskog života, uvek sam se vraćao u Kupinovo i u manju sredinu, Inđija je taman, nije ni neki veliki grad, nije ni selo, urbana je sredina, imam sve što je potrebno. Meni i supruzi je cilj selo, imamo planove da se bavimo seoskim turizmom. Naredne dve, tri godine, planiramo da pređemo na selo, da decu naučimo nekim stvarima, jer taj urbani život, čovek danas nema vremena za sebe, pare, ludilo, haos, čekaš da se naspavaš da bi išao na posao. Hoćemo da živimo baš kao što su naše bake i deke živele, hoćemo da imamo naše kokoške, ovce, svinje i da to plasiramo našim prijateljima koji će dolaziti vikendom kod nas, tu će moći da kupe domaći ajvar, džem, kobasice, šunke, jaja domaća. Želimo zdravu sredinu. Danas nema druženja kao ranije, dođe ti rođak, a ti kažeš: "Jao, pa šta ovaj hoće?" Viđamo se samo po sahranama, pitanje da li svako dođe na svadbu kada ga zoveš. Supruga i ja gledamo da se okružimo ljudima koji nam ne crpe energiju - jasan je bio Đuričić.

Kad su deca u pitanju, on priznaje da je na njih slab, ali ujedno i strog.

- I jesam i nisam. Mislim, jesam strog, a onda mi bude žao, pa popustim, ali deca moraju znati šta i kako. Naša deca su malo hiperaktivna, živa, dečiji karakter se gradi do šeste godine, posle ga je teško ispraviti; ja im objašnjavam da tata i mama nisu kao mali svaki dan dobijali nešto, moraš da zaslužiš. Čokoladu dobiješ kada neko dođe u goste, nije bilo da se svaki dan kupuju slatkiši, lutke. Danas je sve izgubilo draž, jer je sve dostupno. Mi kao mali nosili jedne patike, što se kaže: "Što u Rumu, to u šumu", nije bilo bitno ko koliko ima para, ako jedan imaju svi. Danas deca gledaju ko je kako obučen, moja generacija nije gledala ko je siromašan, ko je bogat - izjavio je on, otkrivajući i da li je imao u životu sve što je poželeo.

- Naravno da nisam sve što sam želeo, ali naravno da sam imao jedan bezbrižan život, sve je bilo plaćeno; išao si sa roditeljima na putovanja, imao sam da jedem. Živeli smo normalan život na selu, bila je poenta da se nikome ne duguje, bavili smo se poljoprivredom, deda je čuvao 500 svinja u šumi, dva hektara paprike smo imali; ja sam rekao dedi: "Daj da kupim televizor", a on će meni: "Ja da prodam ne znam koliko svinja da bi ti gledao televizor u boji, e pa gledaj taj crno-beli". Nije da nije imao, samo se čuvalo, ulagalo se u šupe, traktore, u poljoprivredu - objašnjavao je on, pa dodao kako želi da i svoje mezimce nauči pravim vrednostima.

- Deca moraju da steknu radne navike, a ne sa 20 godina da ja kao pravim čoveka od njega, a on već navikao da mama i tata rade sve. Supruga kaže da je sin karakterom na mene, a ćerka je posebna, jedinstvena, opasna. Kažu i da smo supruga i ja sličnih karaktera. Pitao sam se kako ćemo drugo dete voleti kao prvo, međutim kada je došao bata, on je bio posebna ljubav - otvorio je dušu, ne skrivajući da mu, kada je u pitanju odgajanje dece, najteže pada to što ne uspeva da ima dobar san.

- Nespavanje, ja imam 48 godina, bude se noću, haos prave, neka deca spavaju, bude se u osam, moji nisu takvi, katastrofa. Dunja neće do dvanaest, jedan noću da spava; ni preko dana neće da spava, hiperaktivan je u životu - otkrio je onda on, koji je veliku popularnost, ali i zaradu stekao učešćem u rijalitiju.

- Ne žalim, ja sam sebe napravio u tom rijalitiju, svaka budala je tu imala priliku da se dokaže, pa nije uspela. Mogu da žalim za postupcima koje nisam smeo sebi da dozvolim u rijalitiju, koliko mi je lošeg donelo, toliko i dobrog. Ti ljudi u tom rijalitiju imaju priliku da se pokažu u dobrom svetlu, a oni biraju drugačije. Naš narod gleda taj rijaliti, da voli kulturno-obrazovni program, Mitrović bi to puštao. Radim danas na drugoj televiziji, ali nisam sa Mitrovićima ostao u lošim odnosima;ja nisam gledao rijaliti ni kad sam tamo bio, a kamoli sad. Moja žena zna, u mojoj kući se gleda sport i filmovi i pušta se muzika - naglasio je, pa nastavio rečima:

Ne bih tamo više ulazio

- Ne bih ulazio u rijaliti više. Imam mnogo godina, nemam šta više tamo da pokažem, ja sam uvek zbog novca ulazio u rijaliti, sad hvala Bogu radim, imam i tu svoju emisiju kuvanja, koju radim zajedno sa suprugom, nadam se da će i to dobro krenuti. Radim emisiju "48 sati svadba" i "Leteći start", zadovoljan sam svojim primanjima. Nema potrebe da ulazim u rijaliti, da ostajem 10 meseci ili godinu dana, izgubim vreme sa decom, suprugom, plus planiramo i taj seoski turizam, ne vidim sebe više u tom formatu - iskren je bio Miki, pa je isto tako prokomentarisao i ljubav Lune Đogani i Marka Miljkovića, s kojima je svojevremeno delio rijaliti kuću.

- To od njih zavisi, nema šta ja da verujem u njihovu ljubav. Marko zna šta hoće od života, on je vođa, kad nešto zacrta, on to mora i da uradi. On je sposoban poslovno, treba od njega učiti neke stvari. Nisam se ja baš u biznisu proslavio, šta god sam započeo, ja sam propao, a on je vojnik. Želim im puno sreće - kazao je, pa dodao da rijaliti parovi i nemaju baš budućnost, u globalu.

- Pokazalo se da nemaju budućnost, ti učesnici koji su tu 10 godina, normalno da menjaju partnere, jer Maja Marinković je tu 10 godina, ona će svake sezone naći novog momka, jer tu živi - objasnio je Miki, koji sa ženom kod kuće nije "podelio poslove".

- Nema podele poslova, žena uspavljuje decu, ovo ostalo kad je žena kod kuće ona sredi sve, kad nije ja sredim, tu je i naša prijateljica koja nam pomaže, ali šta je problem oprati sudove ili usisati. Moja se žena ničega ne libi, kad smo lupali beton, ona gura kolica, zna i sa hiltijem da radi - pohvalio se on, čiji otac već nekoliko meseci boravi kod njega, gde se oporavlja nakon ugradnje stenta.

- Mirko je sa nama poslednja dva meseca, a živeo je u Kupinovu. Imao je zdravstveni problem, ugrađena su mu dva stenta, nije vodio računa. Ne puši više i ne pije više, mada na kvarno kad mi zaspimo... Oporavio se, hvala Bogu, dobro je, on hoće da se vrati u Kupinovo, ali mu mi ne damo. Rekli smo mu da jede sa nama i snimamo za Jutjub - rekao je Miki, pa je na konstataciju da je "teško čoveku u godinama da se brine o celom imanju", dodao:

- Ko, da se on bavi poljoprivredom? Ja kupio kokoške, on ih nije hranio, ode ujutru, pa nema ga dva dana, ode u šumu, hranio ih komšija. Od 75 godina svog života, 50 je proveo u kafani. Ne ljutim se ja na njega, to je njegov životni izbor.

Bez obzira što u rodnom Kupinovu, inače, ima sve mogućnosti za pokretanje seoskog turizma, Miki ističe da ne želi tamo da se vraća, osim kad ide da odmori.

- Mi imamo u Kupinovu sve za taj naš seoski turizam, ali neću da se vraćam tamo. Volim Kupinovo najviše na svetu, dolaziću tamo na vikend, bićemo i po mesec dana, ali neću tamo, imam svoje razloge - ostao je, ipak, i misteriozan on, napominjući kako nikada neće prodati imanje u Kupinovu, bez obzira na to što svoj život tamo ne vidi.

- Sreća je tamo gde je vi napravite. Kad bih mogao da kupim neko imanje iz snova, neki salaš, da neko hoće da se menja, ja se ne bih menjao, Kupinovo volim, imam tamo familiju. Tu više nema onog mog detinjstva, babe, dede, mame nema, oni su preminuli, to je ono što meni nedostaje. Kuća kao kuća mi ne fali, više sam vezan za tu staru kuću koja je srušena. Nećemo je prodati, imamo u planu supruga i ja da štedimo i kupimo sve za to seosko imanje. Sebe u penziji vidim, ja naslonjen na štap u pozadini se vidi Dunav, a ja na Miroču, ovce ispred mene, a ja gledam. Ujutru ja i žena, kafica, a iza nas ta brda i uživamo - otkrio je, pa je nastavio i o tome na koji način iznenađuje svoju suprugu i da li je romantičan.

Ženu moraš da poštuješ!

- Što se tiče Dana zaljubljenih, Osmog marta, Nove godine, to su toliko uvredljivi praznici za ženu koju volite, da nema goreg praznika. Ženi koju volite treba svaki dan da bude Osmi mart, taj koji čeka Dan zaljubljenih da ženi kupi cveće, treba da ga žena šutne nogom u b*lju; ja na romantiku gledam na drugačiji način. Romantika se pretvara u patetiku, to je sr*nje, ja to gledam kroz poštovanje. Ti koji su romantični, taj je z*srao nešto ili je gej. Šalim se za ovo gej. Taj je nešto z*asrao, pa mora: "Kuco, mico". Ženu moraš da poštuješ, da se trudiš da je nasmejana, da poštuješ svoju ženu, da je ne varaš, ne praviš sr*nja, to je za mene romantika, a ne doneo cvet koji se osušio za dva dana - zaključio je Đuričić.

