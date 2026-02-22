Slušaj vest

Marija Šerifović i Jovana Pajić svoje prijateljstvo grade na podršci i poverenju, ali i na hedonizmu. Ovaj veseli dvojac, često prelazi granice Srbije kako bi uživale u svim čarima sveta. Nedavno su se vratile sa Balija, gde su bile kako bi očistile dušu, a sada su otišle u Amsterdam.

One su u večernjim satima šetale "gradom greha", a onda je nastala i slika. Bile su toplo obučene, s obzirom da Holandija važi za grad koji ume da bude hladan.

Foto: Printscrean

Bali odmor za dušu i telo

Bali, ostrvo koje važi za svetsku prestonicu duhovnog buđenja, postalo je novo utočište domaćih zvezda u potrazi za unutrašnjim mirom i odgovorima koje, kako kažu, nisu mogle da pronađu u svakodnevnom životu.

Marija Šerifović, Olja Bajrami, Jovana Pajić i Milica Pavlović posetile su ovo mesto, gde su učestvovale u specijalnom psihoterapijskom ritritu koji traje čak deset dana. Reč je o kombinaciji psiholoških radionica, spiritualnih ceremonija i drevnih rituala, osmišljenih kako bi učesnici "zaronili duboko u sebe" i suočili se sa emocijama koje godinama potiskuju.

Jedan od centralnih delova ovog neobičnog programa jeste ceremonija ispijanja posebnog kakaoa, napitka koji, prema verovanju lokalnih vodiča, otvara srce i podsvest. Taj kakao koristi se isključivo u duhovne svrhe i pije se u kontrolisanim uslovima, tokom vođenih meditacija i grupnih razgovora.

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović i Jovana Pajić Foto: Printscreen YouTube

U krugu potpune intime i bez mobilnih telefona, dele lične priče, strahove i traume. U tim trenucima, uz zvuke prirode i mantre, pevačice su prošle kroz snažan emotivni proces koji mnogi opisuju kao istinsko "čišćenje duše".

Ritrit uključuje i direktan kontakt s balinežanskim sveštenikom, koji kroz tradicionalne ceremonije blagoslova pomaže učesnicima da se oslobode negativne energije i starih obrazaca ponašanja. Upravo taj spoj moderne psihoterapije i drevne duhovnosti čini ovaj program jednim od najtraženijih među svetskim javnim ličnostima.

Marija Šerifović je pre nekoliko dana otputovala na Bali, odakle se oglasila na Instagramu.

- Važno je da vam kažem da je ovo psihoterapijski ritrit. Još važnije je da vodite računa kome dajete svoje poverenje, pošto na Baliju postoje raznorazni prodavci magle, spiritualni, ovakvi, onakvi. Ovo je to i ovo je ono što vaša duša ište. Deset dana je bilo dovoljno. Dovoljno da zaronim na mesta u sebi koja sam ceo život zaobilazila i da priznam ono što je čekalo više od trideset godina da bude viđeno. Čovek ne može sve sam. To sam naučila ja, ona koja je uvek išla sama. Tako je u moj život ušla Vanja. Ne da me vodi, već da me vrati sebi - poručila je pevačica.

Jovana Pajić takođe se nalazila na pomenutom mestu iz istih razloga, ali je ona odlučila da se tokom ovog isceljenja i spoznaje života ne oglašava na mrežama i u medijima.