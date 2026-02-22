Slušaj vest

Baka Prase već nedelju dana preživljava dramu. Njemu je isped zgrade, prošlog vikenda zapaljen automobil, a on je izjavio da je to jedan vid opomene.

Sada se ponovo oglaiso i tvrdi da je jedan Tik Toker kidnapovan zbog njega. Takođe, rekao je i da ljudi koji su naredili da mu se zapali automobil ne prestaju da ga zastrašuju.

- Koliko god smešno zvučalo, Toni Montana je kidnapovan pre tri dana zbog mene, ali su ga brzo pustili. Nekoliko likova sa fantomkama su ga spakovali u kola i naterali da pročita poruku i da mi poruči da ću završiti upucan ako ne budem uradio šta mi kažu i da sam ćaci u pokušaju da okrenu narod protiv mene i sve to ničim izazvani... U pitanju su isti ljudi koji stoje iza paljenja mog Barbusa - napisao je na svom Instagramu Bogdan, te kao dokaz priložio poruke koje mu je neko poslao, a u kojima piše kako je Toni ispričao da je bio kidnapovan, ali da slučaj ne prijavljuje policiji zbog pretnji.

- Zove me Toni, plače... Kaže: "Brate nahvatali su me sa fantomkama i ubacili u auto i morao sam da snimim ono i da pročitam. Rekli su ako odem u policiju da će mi pobiti porodicu, ja ništa nisam kriv ja sam sirotinja. Rekli su da javim Baki ako se kandiduje za predsednika da će završiti kao komšija", pisalo je u porukama koje je dobio jutjuber.

- Otimaju nedužne ljude da bi šta? Preneli poruku? Koji si ti ku**ev kriminalac i ulica kada kidnapuješ Tonija Montanu da prenese poruku Baki Prasetu? Treba da vas bude sramota ako je "ulica" na ovo spala. Ako imate problem sa mnom, rešite ga sa mnom, a ne da ugrožavate nevine ljude.

Baka je potom istakao i kako je sve što ima pošteno zaradio te upitao treba li da se plaši za svoj život jer ga spopadaju, kako kaže uličari. Kako kaže, posle ovoga će se sigurno kandidovati za predsednika kako bi stao na put ovakvom ponašanju pojedinaca.