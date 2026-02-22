Slušaj vest

Viki Miljković pobesnela je nakon predstavljanja jedne takmičarke u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde. Nakon što je jedna od devojaka koja se našla na sceni završila svoje predstavljanje, a onda i bila nezadovoljna rezultatima glasanja, Viki je reagovala.

Milanka je dobila smao jedan glas i to od Dragomira Despića Desingerice, pa vidno nezadovoljna, je odlučila da ne ćuti, pa je pred milionskim auditorijumom izjavila da glasanje "nije bilo iskreno".

Kada ju je Desingerica upitao čije je glasanje bilo najneiskrenije, Milanka je drsko odgovorila:

- Nemoj da čačkaš mečku. To što bih ja rekla, to svakako nije za emisiju, tako da eto, na tome će se završiti.

Viki pobesnela zbog takmičarke

Viki Miljković nije mogla da prećuti ovakvo ponašanje na sceni, te je oštro reagovala na pokušaje da se takmičarkin nastup romantizuje.

- Šta danas zovu hrabrim, ne želim da polemišem - odbrusila je Viki u dahu, a zatim zakucala svojim komentarom:

- To što se zove hrabrim, ja zovem nevaspitanim!

Inače, Miroljub Aranđelović Kemić je trebalo da bude zamena u žiriju svojoj supruzi Zorici Brunclik. Međutim, on je već nakon nekoliko kandidata, uvređen komentarom Dragana Despića Desingerice, napustio emisiju.