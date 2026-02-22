"DOBILA JE METAK U ČELO DOK JE SEDELA U KAFIĆU, OD NAJMLAĐEG IZ "VIDIMO SE U ČITULJI" Najtužnija pesma 90-ih napisana po istinitom događaju
Ako ste 90-ih voleli da slušate rep muziku, nema šanse da niste čuli neku od pesama, tada, jedne od najpopularnijih grupa Sha -ila, koji su činili Vladimir ilić i Nenad Aleksić.
Njihove pesme i dan- danas se slušaju, a jedna od najtužnijih numera koje je snimio ovaj sastav je pesma "Istina".
Vladimir Ilić Ila potvrdio je ove priče pre par godina, otkrivši šta se dogodilo:
- Ponosan sam na tu pesmu. Tatjana Nikolić, najbolja drugarica moje sestre, poginula je 1994. godine, s 20 godina, u kafiću na Zvezdari. Ona i moja sestra su sedele tamo, gde je bio Šljuka (Sredoje Šljukić, prim. aut.) s prijateljem - rekao je on, pa nastavio:
- Došao je pokojni Bane Grebenarević da ubije Šljuku. Krenuo je da puca, Tanja je skočila i dobila metak u čelo. Svi su pobegli, a moja sestra je stavila u kola i odvela u Urgentni. Tanja je imala tri brata, rano je ostala bez roditelja. Tragična priča - rekao je Ila za "Kurir" svojevremeno.
Podsetite se reči pesme "Istina":
Bila je sa nama, ona bila je tu
svaki dan se nje sećam, ja mislim na nju
i na taj dan kad je bila u gradu
negde sela je s drugaricom da ubiju dosadu
Posle par minuta ušli su neki dripci
počeli da pucaju, samo čuli su se krici,
ona pala je na zemlju, krv je svuda oko nje
njeno telo se ne pomera, puls udara sve jače
I nikog nije bilo da joj pomogne
svi su pobegli, one ostale su same
ali uspele su nekako da izađu na ulicu
i same se odvezu u najbližu bolnicu
Tamo su dobile svu najveću pomoć
lekari su se borili za nju celu noć
ali njen je puls padao i bilo je jasno
i pored prevelike borbe za nju je bilo kasno
Umrla je iste noći
u najgorim mukama
umrla je mojoj sestri
na rukama
Ref. 2x
Sada znam, nemam te,
a ti bila si mi sve
mirno spavaj tu jednu stvar znaj
zauvek ja čuvam te
A još od malena ona bila je sama
ceo njen život bio je kao drama
i oca i majku je davno izgubila
za svaki svoj dinar ona krvavo se borila
Da bi nešto zaradila u zivotu
sudbina je sve to prepustila idiotu
koji je prišao i pucao tek tako
uzeo njen život i izvukao se lako
Ali ipak, posle par dugih godina
i po njega je došla crna sudbina
kad nije ni sanjao, kad se najmanje nadao
momci prišli su iz mraka, on je stradao
Znam da si gore i da sve gledaš
sada možeš mirno da spavas
i samo jednu stvar znaj
on će u pakao bebo, ti ćes u raj
Šta se desilo kobnog dana?
Podsetimo, krvavi obračun odigrao se 30. maja 1994, kada su Bane Grebenarević i Nemanja Ristić pucali na Sredoja Šljukića i Srđana Adžemovića Adžima, koji je uzvratio vatru.
Do pucnjave je došlo na Voždovcu u kafiću teretane "Fit Studio". U ovom obračunu ubijena je Tatjana Nikolić (20).
Svi sem Šljukića su bili optuženi. Grebenarević je ubijen 1996, Ristić je oslobođen 2012, a protiv Adžemovića je postupak obustavljen 2000, jer je tužilac odustao od gonjenja.
O Tatjani je pričao i Šljuka.
"Ona je poginula nesrećnim slučajem, u hodniku, bila je pet metara udaljena od mene. Međutim, čim je upao u klub, shvatio sam da će da puca", rekao je Šljuka u intervjuu koji je dao 1995. godine.
Šljukić i Adžemović su u policijskoj Beloj knjizi označeni kao pripadnici zvezdarskog klana, dok su Grebenarević i Ristić bili članovi voždovačke krinimalne ekipe.
Kurir.rs