Ako ste 90-ih voleli da slušate rep muziku, nema šanse da niste čuli neku od pesama, tada, jedne od najpopularnijih grupa Sha -ila, koji su činili Vladimir ilić i Nenad Aleksić.

Njihove pesme i dan- danas se slušaju, a jedna od najtužnijih numera koje je snimio ovaj sastav je pesma "Istina".

Vladimir Ilić Ila potvrdio je ove priče pre par godina, otkrivši šta se dogodilo:

- Ponosan sam na tu pesmu. Tatjana Nikolić, najbolja drugarica moje sestre, poginula je 1994. godine, s 20 godina, u kafiću na Zvezdari. Ona i moja sestra su sedele tamo, gde je bio Šljuka (Sredoje Šljukić, prim. aut.) s prijateljem - rekao je on, pa nastavio:

- Došao je pokojni Bane Grebenarević da ubije Šljuku. Krenuo je da puca, Tanja je skočila i dobila metak u čelo. Svi su pobegli, a moja sestra je stavila u kola i odvela u Urgentni. Tanja je imala tri brata, rano je ostala bez roditelja. Tragična priča - rekao je Ila za "Kurir" svojevremeno.

Podsetite se reči pesme "Istina":

Bila je sa nama, ona bila je tu

svaki dan se nje sećam, ja mislim na nju

i na taj dan kad je bila u gradu

negde sela je s drugaricom da ubiju dosadu

Posle par minuta ušli su neki dripci

počeli da pucaju, samo čuli su se krici,

ona pala je na zemlju, krv je svuda oko nje

njeno telo se ne pomera, puls udara sve jače

I nikog nije bilo da joj pomogne

svi su pobegli, one ostale su same

ali uspele su nekako da izađu na ulicu

i same se odvezu u najbližu bolnicu

Tamo su dobile svu najveću pomoć

lekari su se borili za nju celu noć

ali njen je puls padao i bilo je jasno

i pored prevelike borbe za nju je bilo kasno

Umrla je iste noći

u najgorim mukama

umrla je mojoj sestri

na rukama

Ref. 2x

Sada znam, nemam te,

a ti bila si mi sve

mirno spavaj tu jednu stvar znaj

zauvek ja čuvam te

A još od malena ona bila je sama

ceo njen život bio je kao drama

i oca i majku je davno izgubila

za svaki svoj dinar ona krvavo se borila

Da bi nešto zaradila u zivotu

sudbina je sve to prepustila idiotu

koji je prišao i pucao tek tako

uzeo njen život i izvukao se lako

Ali ipak, posle par dugih godina

i po njega je došla crna sudbina

kad nije ni sanjao, kad se najmanje nadao

momci prišli su iz mraka, on je stradao

Znam da si gore i da sve gledaš

sada možeš mirno da spavas

i samo jednu stvar znaj

on će u pakao bebo, ti ćes u raj

Šta se desilo kobnog dana?

Podsetimo, krvavi obračun odigrao se 30. maja 1994, kada su Bane Grebenarević i Nemanja Ristić pucali na Sredoja Šljukića i Srđana Adžemovića Adžima, koji je uzvratio vatru.

Do pucnjave je došlo na Voždovcu u kafiću teretane "Fit Studio". U ovom obračunu ubijena je Tatjana Nikolić (20).

Svi sem Šljukića su bili optuženi. Grebenarević je ubijen 1996, Ristić je oslobođen 2012, a protiv Adžemovića je postupak obustavljen 2000, jer je tužilac odustao od gonjenja.

O Tatjani je pričao i Šljuka.

"Ona je poginula nesrećnim slučajem, u hodniku, bila je pet metara udaljena od mene. Međutim, čim je upao u klub, shvatio sam da će da puca", rekao je Šljuka u intervjuu koji je dao 1995. godine.

Šljukić i Adžemović su u policijskoj Beloj knjizi označeni kao pripadnici zvezdarskog klana, dok su Grebenarević i Ristić bili članovi voždovačke krinimalne ekipe.