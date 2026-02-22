Slušaj vest

Veljko Ražnatović trenutno se nalazi u Moskvi, a juče je imao prvi meč nakon što se godinu i po dana oporavljao od povrede leđa.

Ražnatović je uspeo da sebi upiše 18. pobedu u nizu kada je nokautirao protivnika juče u Moskvi.

Povodom povratka Veljka Ražnatovića u ring, ali i pobede oglasili su se danas iz Crvene Zvezde, njegovog matičnog kluba. Oni su na zvaničnom profilu na Instagramu objavili njegov snimak i javno mu čestitali na pobedi.

Foto: Printscrean

- Naš Veljko je danas stigao do svoje 18 profi pobede - napisali su oni, a njihovu čestitku odmah je podelio i Veljko na svom nalogu.

Veljko se juče pohvalio

Bokser Veljko Ražnatović oglasio se iz Moskve i poručio da se u Srbiju ne vraća bez pobede u ringu.

Ražnatović već nekoliko meseci živi u Rusiji, gde ga je nedavno posetila supruga Bogdana.

Veljko svakodnevno trenira, a putem društvene mreže Instagram pohvalio se da je izvojevao prvu pobedu nakon duge pauze zbog diskus hernije.

"Nokaut u prvoj rundi! Prvi meč posle godinu i dva meseca zbog diskus hernije, odličan povratak i konačno sam tamo gde pripadam, sa odličnim timom iza sebe. Sledeći meč je u aprilu, protiv boljeg protivnika u osam rundi. Hvala vam što ste uz mene! Više nema stajanja - kući se ne vraćam bez pojasa", poručio je Ražnatović.