"Noć u Beogradu", "Plavi slon", " Stara bagra" samo su neki od hitova jedne od najpopularnije grupe devedesetih grupa Twins.

Neša i Manuela Kostrašević, brat i sestra 1993. godine osnovali su pomenutu grupu. Devedesetih su žarili i palili širom Balkana, a onda su se kao i većina izvođača iz pomenutog perioda, povukli.

Pre nekoliko godina na velika vrata stigli su festivali koji su za cilj imali promovisanje grupa i pesama iz devedestih, a tu se našla i grupa Twins.

Oni su imali nastup u Beogradu, pa su stali pred medije i govorila o raznim temama.

- Kao i uvek od nas publika možeda očekuje dobru muziku i điskanje, kao i od naših kolega. Mi se super osećamo i jedva čekamo da izađemo na binu. - rekli su na početku izjave, pa nastavili

Foto: Privatna Arhiva

- Izgledamo zrelije. Sve se menja pa i mi

Šta se to najviše promenilo

- Pa mislim da smo sazreli i naučili neke stvari. Kao mlad svašta radiš i dopuštaš sebi. Ja sam našao prave prijatelje, ne mešam posao i privatno. Važno je s kim se družiš kada se kamere ugase - rekao je Neša, a Manuela je dodala

- Život je jedan i treba ga živeti. Greške se dešavaju ali se od njih i uči - rekla je Manuela, pa se prisetila devedesetih

- Svašta nešto se i sad dešava kao i tada. Mi smo deca gastarbajteri iz Švajcarske koji su dolazili tek povremeno ovde, pa nismo mnogo bili prisutni u svim tim stvarima koje su se dešavale, ali smo bili za vreme bombardovanja. Jeli smo po mostovima, podržavali i hrabrili ljude - govorili su.

