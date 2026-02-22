Slušaj vest

Snežana Đurišić zaplakala je pred kamerama u emisiji "Zvezde Granda". Njena kandidatkinja dobila je 4 glasa, a Snežana se objašnjavajući situaciju u kojoj se našla takmičarka raznežila. Kada je Goran Šljivić odlučio da devojka ipak ide dalje, Snežana nije mogla da sakrije suze, pa je zaplakala.

Martina Radisavljević iz tima Cece Ražnatović plasirala se direktno u četvrti krug "Zvezda Granda" nakon fantastičnog nastupa a u kom je pokazala svu raskoš svog glasa, ali i scenskog nastupa.

Njena protivnica iz duela, sedamnaestogodišnja Marija Milošević iz tima Snežane Đurišić dobila je četiri glasa podrške, a Đorđe David bio je taj član žirija koji joj je uskratio glas.

Dragan Kojić Keba tešio je Mariju rečima da nema sumnje da će i ona uspeti kroz baraž da prođe dalje, i da je uprkos greškama, neiskustvu i tremi, bila odlična.

Kebu je odmah prekinula Snežana Đurišić, koja je stala u odbranu svoje kandidatkinje i objasnila žiriju zbog čega Marija nije bila na visini zadatka.

-Ona je bila bolesna, ozbiljno bolesna, čak i hospitalizovana u jednom momentu, tako da nije bila ni na jednoj probi. Samo smo se jednom čule na video poziv i to je to. Tako da sam ja prezadovoljna onim što je pokazala večeras- dodala je Sneža.

Dara Bubamara izjavila da ona ni najmanje nije čula da je Marija imala ikakvih problema sa glasom, i da je bila odlična, pa je uporedila i sa svojim sinom

- Imaš godina koliko i moj sin, mlada si ali sjajna. Pevala si jednu od mojih omiljenih pesama, i sve pohvale- rekla je Dara pa se obratila i drugoj kandidatkinji:

- Moja drugarica Martina, srele smo se na aerodromu kad smo se vraćale iz Dubaija. Divno dete, vaspitano i kulturno. Pevala si odlično, izgledaš kao sećer.

Ni ostali članovi žirija nisu štedeli komplimente na Martinin račun, a Đorđe David ju je pohvalio na sebi svojstven način.

- Voliš muziku, raduješ se ovome do imbecilnosti. Ti ujedaš od prvog trenutka, spremna si kao doberman- rekao je Đole i nasmejao sve, a zatim obrazložio zbog čega nije glasao za Mariju.

- Ovo je tvoje najbolje pevanje do sad, međutim, Martina je bila dominantnija. Ja te jako volim, ali ne zna želja šta je nemoguće, i to je tvoja maksima u životu. Ali ovo je jako veliki stres a stres kao posledicu ima druge stvari koje mogu jako loše da utiču. Bori se u baražu -poručio je Đorđe.

Miligram je smatrao da je Đorđe napravio neviđenu grešku, i bio je šokiran time da žiri nije čuo kako dobro je Marija pevala.

-Ona je izašla, otpevala nenormalno težak repertoar, tačno i iz srca i ne vidim kako neko ne glasa za to. Nepravda je što nije prošla dalje direktno. Druga kandidatkinje nije pevački bila tako dobra, ali je imala scenski nastup- u čudu je bio Mili.

Produkcija je međutim očigledno videla isto ono što i Mili, a direktor Šljivić nije mogao da ne pusti Mariju direktno dalje.

- Imaš samo 17 godina, a ono što si pokazala, uprkos tome što nisi imala vremena za pripreme, je bilo sjajno. Ideš dalje– rekao je Šljivić, a Marija je poletela Snežani u zagrljaj i počela da plače.

-Nemoj, vidi rasplaka me- rekla je Snežana sa očima punim suza.