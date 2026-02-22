Slušaj vest

Spektakularnim koncertom u Areni Zagreb, pred hiljadama fanova, Peđa Jovanović održao je najveći samostalni koncert u dosadašnjoj karijeri i potvrdio status jednog od najtraženijih regionalnih izvođača.

Veče je otvoreno hitom "Cveće za nju", a publika je od samog početka bila na nogama.

- Dobro veče, dragi prijatelji. Hvala vam na ovako lepom dočeku. Hvala vam na ljubavi koju mi pružate svih ovih godina. Čini mi se da ona samo raste iz dana u dan, iz noći u noć, iz koncerta u koncert - poručio je Peđa na samom početku.

Na repertoaru našli su se njegovi najveći hitovi "Moja dama", "24/7", "Želja", "Mila" i brojni drugi, koje je publika pevala uglas.

1/15 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Igor Cecelja/Extra FM

Poseban deo večeri bio je posvećen obradama balada koje su obeležile razdoblje korone 2020. godine, kada se proslavio interpretacijama najlepših regionalnih pesama.

- Da mi je neko pre pet godina, dok sam u svojoj sobici snimao kavere, rekao da ću jednog dana pevati u Areni, ne bih mu verovao. Maštao sam o ovome. Ovo je kruna svega - priznao je, zahvalivši publici na podršci.

- Dragi prijatelji, hvala vam što ste mi pomogli da ostvarim svoje snove. Siguran sam da ćemo se ovde još puno puta družiti.

Gošća večeri bila je Breskvica, s kojom je Peđa izveo njihov hit duet "Nemoguća ljubav".

1/8 Vidi galeriju Peđa Jovanović i Breskvica Foto: Igor Cecelja /Extra FM, Igor Cecelja/Extra FM

- Molim vas da velikim aplauzom pozdravite moju gošću, dragu, pretalentovanu i prelepu Anđelu Ignjatović Breskvicu - najavio ju je Peđa, nakon čega je usledio jedan od najglasnijih aplauza večeri.

Jedan od najposebnijih trenutaka koncerta bio je blok u kojem je Peđa zasvirao harmoniku, pokazavši još jednom svoju muzičku svestranost i autentičnost, a emotivnu notu večeri dao je i gost iznenađenja Marko Milošević, koji je na bini recitovao stihove "Ja ću i dalje da ti pišem pesme".

Nakon gotovo trosatnog audio-vizualnog spektakla, publika je omiljenog Peđu pozvala na bis.

1/11 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Igor Cecelja/Extra FM

- Ovo veče ću pamtiti ceo život. Hvala, Zagreb - poručio je za kraj.

Koncert u Areni Zagreb predstavlja važnu prekretnicu u karijeri Peđe Jovanovića i potvrdu njegove snažne povezanosti s publikom u Hrvatskoj i regionu - veče u kojoj su se, kako su mnogi komentirali nakon koncerta, emocije i energija spojile u spektakl za pamćenje.