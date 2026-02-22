Slušaj vest

Igor Kojić već neko vreme uživa u ljubavi sa svojom devojkom, a sada se ona oglasila i posvetila mu emotivne reči. Golupčići su bili u izlasku, pa su taj trenutak obeležili fotografijom koju je potom Igorova devojka okačila na društvene mreže.

Igor je bio u odelu, dok je njegova izabranica bila sva u belom.

Nasmejani i srećni su se uslikali, a objavu je pratila pesma Petra Graša "Jel ti reka ko?".

"Jel ti rekao ko, onako iskreno. Da bi za tebe umro ja i bez da trepnem i opet rodio se samo da te sretnem?".

Podsetimo, prvi put je Kojić primećen u društvu nove izabranice još u oktobru, kada se pojavio na koncertu svog oca. Iako su tada zajedno privukli pažnju publike, Igor je vešto izbegavao pitanja o njenom identitetu.

1/9 Vidi galeriju Igor Kojić sa novom devojkom Foto: Printsceen/Instagram

Folker Dragan Kojić Keba govorio je o potencijalnoj trećoj snajci, odnosno novoj devojci sina Igora. Naime, na njegovom koncertu je bila Igoreva devojka, a pevač je otkrio da li ju je upoznao.

- Jesam, ne znam ja šta će da bude tu. Lepa je devojka, iskreno da kažem. Da li će biti snaja, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i spolja i iznutra. Do Igora je, ne bih da se mešam. Nikada se nisam mešao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaja), to će biti njegov treći brak. Pa šta je problem - prokomentarisao je Keba.