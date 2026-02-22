Slušaj vest

Dragan Kojić Keba vratio se sa odmora na kojem je bio sa suprugom Oljom. Njih dvoje se u poslednje vreme ne pojavljuju često zajedno u javnosti, a sada ih je ekupa portala Mondo snimila na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Ono što je primetno da su imali dosta stvari, te se može zaključiti da su bili na dužem odmoru. Čim su izašli sa pasoške kontrole razgovarali su o osobi koju su čekali da dođe po njih i odveze ih kući.

Keba i Olja su u braku duže od četiri decenije, a on je svojevremeno istetovirao njeno ime na prstu, a jednom prilikom je otkrio kako ju je zaprosio.

- Opšte je poznato da je moja supruga Olja iz Mostara. Upravo u tom gradu sam je i zaprosio, a te večeri sam na sebi imao svilenu košulju i to nikada neću zaboraviti - otkrio je Keba i dodao:

- Tokom cele karijere sam želeo da snimim baš jednu pesmu koja peva o "toj košulji", ali mi se nije dalo. Ipak, sve što je suđeno, to se i desi, tako da sam sada sa Mostarskim tamburašima, koji su i uradili ovu numeru, evocirao uspomene na jedan period mog života - rekao je pevač, a numera je ekranizovana upravo u prelepom Mostaru.