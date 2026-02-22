OD NIKOLIJE NI TRAGA NI GLASA: Relja se vratio u Srbiju (VIDEO)
Nedeljama unazad spekuliše se šta se to dešavalo i da li se uopšte nešto dešavalo između Relje Popovića i aktuelne učesnice Elite 9, Anite Stanojlović.
Celu priču oko navodne afere "zakuvala" je starleta Mina Vrbaški, koja je otkrila da joj je "Anita sve ispričala u poverenju", kao i da u aferu nije umešan samo zet Vesne Zmijanac, već i još jedan reper.
Sada je u jeku priča koje se ne smiruju nedeljama, snimljen Relja Popović na aerodromu dok se vraćao s nastupa:
Relja se javio novinarima koji su došli da ga snimaju, a mnogi su primetili da sa njim na nastupu u inostranstvu, nije bila njegova supruga Nikolija. On je bio u opuštenom izdanju, u širokom duksu i farmerkama, a ono što su svi primetili su naočare za vid koje su bile zlatno - crvene.
Kurir.rs/ Mondo