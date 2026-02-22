Slušaj vest

Vesna Zmijanac, kraljica je narodne muzike. Karijera duga skoro pola veka, omogućila joj je mnogo toga, a u jednom intervjuu govorila je o danima kada je mnogo radila i još više zarađivala.

Jedan koncert joj je posebno ostao u pamćenju, jer je od zarađenog novca te večeri sebi mogla da priušti tri stana u Beogradu i to u Knez Mihajlovoj.

Reč je o čuvenom nastupu u Bugarskoj pre više od tri decenije, koji se i dalje pamti kao spektakl.

- U najlepšem sećanju mi je ostao koncert koji sam održala 1990, zbog toga što je atmosfera, sama po sebi, bila prelepa. Ne volim da pričam o novcu, retko govorim na tu temu, ali sam zaradila brdo para tada - ispričala je Vesna i slikovito objasnila o kojoj količini novca se radilo:

- Kad bih vam približila otprilike da vidite koliki je to novac bio, uporediću s tim da sam mogla po povratku da kupim tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici i da ne trepnem. Toliko sam dobro prošla tada - rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Zdravstveni problemi je nisu slomili

Vesna Zmijanac pred kraj 2025. godine imala je zdravstvenih problema zbog čega je tada završila u Urgentnom centru. Ipak, pevačica se posle poteškoća vratila svom životu, ali i poslu. Kako je navela ne želi još da povlači ručnu.

- Mene sahrane, razbole, nikako da kažu top je. Tako da kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro... Dobro sam. Nisam u cvetu mladosti, da imam 35 godina, pa ono kao da se začudimo ako kinem. Godine su to i mnogo rada je iza mene, ne mirujem.

- Ne mogu, kako da mirujem sedam dana, šta posle? Ne mogu da perem veš i sudove. To nisam navikla. Ne mogu bez naroda. Navikla sam sa narodom, da pevam.

Vratili ste se nastupima samo 15 dana nakon izlaska iz bolnice.