Tea Bilanović pred nastup koji je imala uslikala se u ogledalu i uskom haljinom oduševila je sve. Pevačica je ponela usku belu haljinu ispod koje se ocrtavalo gotovo sve.

Ona je sinoć nastupila u jednom lokalu, a na sebi je imala dugu, belu, ali haljinu ispod koje se sve ocrtavlo.

Prorez do kuka, a gore zakopčana do grla, ipak je uspela da napravi haos novom slikom.

Uz sliku je objavila i pesmu koleginice Ane Nikolić koja ju je napadala zbog krađe pesme.

Foto: Printscrean

Napravila haos ispred kafane

Tea je za Srpsku novu godinu nastupila u jednoj beogradskoj kafani, kada je otkrila i da svake godine poštuje običaj, pa izvadila papir iz torbe i zapalila ga.

Naime, spalila je papir na kom je napisala imena svojih bivših partnera.

- Postoji običaj da se pali papir na kom pišemo šta želimo da ostavimo u prošloj godini i to se spali. Tu je moj papir. S obzirom da ja nikada nisam spominjala moje bivše, sad je vreme da ih zapalim i da izgore i da nestanu - rekla je Tea koja je potom zapalila papir sa imenima bivših partnera.