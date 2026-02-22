Kurir televizija pripremila je gledaocima serijal originalnih emisija „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! Ove nedelje, 8. februara, od 16.00, gledaćete priču pevačice Viki Miljković.

Muzička zvezda ekskluzivno nam je pokazala kako izgleda njen život koji vodi u Istanbulu, gradu koji je za nju druga kuća. Otvorivši vrata svoje poslovne rezidencije, Viki otkriva sve o poslovnim projektima, ali i detalje iz privatnog života. Nažalost, veliki gubici obeležili su njenu 2025. godinu međutim, kako i sama kaže, u radu je pronašla spas. Znamo kakva je Viki kao pevačica i muzički mentor mladim talentima, ali kakva je kao biznismenka i poslovna žena? E to ćete saznati samo na Kurir televiziji.