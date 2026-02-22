Slušaj vest

Kad pomislite emisija "Nikad nije kasno", osim dobre muzike i takmičara odmah pomislimo i na voditeljku Draganu Katić i Žiku Jakšića.

Dragana je godinama glavna spona između žirija i takmičara, a sada je došlo do promena.

Voditeljka večeras se neće naći u njenoj dobro poznatoj ulozi, već će biti član žirija.

Ona će zajedno sa Sašom Miloševićem Maretom, ali i Miletom Kitićem koji je gostujući član žirija, odlučivati o dalem toku takmičenja i tome koji kandidat prolazi dalje.

Dragana je navikla na rad pred kamerama, a nema sumnje da će se i "sa druge strane" scene u poznatom takmičenju odlično snaći, prenosi Grand.

Dragana odbila mnoge poslovne ponude zbog dece

Inače Dragana je nedavno za Blic otkrila da je odbijala dobre poslovne ponude, a sve kako bi više vremena provodila sa decom.

- Ponude mi jesu poslovne stizale, da pređem negde iz "Granda", ali su dolazile u vreme kada su meni deca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada želela - rekla je voditeljka tada.