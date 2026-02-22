Slušaj vest

Goran Bregović sleteo je danas na beogradski aerodrom, a mediji su ga snimili kako traži taksi, za razliku od prošlog puta, kada ga je ispred zgrade čekao skupoceni automobil.

Pevač ni ovog puta nije želeo da daje izjave za medije, a videlo se da je bio zbunjen dok je pokušavao da se snađe za prevoz.

On je bio u odeven u svom fazonu, sav u crnom sa prslučetom i košuljom i širokom pantalonama.

Mediji su uspeli da ga pitaju samo da li je njegov menadžer Adis Gojak sa njim, a Adis je prvi komšija Zdravka Čolića čija je terasa nastradala kada je bačena bomba na kuću pevača.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

 Kurir.rs/ Mondo

Goran Bregović
Seka Sablić i Bora Todorvić u filmu Maratonci trče počasni krug
372039_profimedia0788630217_ls (1).jpg
alka-foto-damir.jpg