Alka Vuica je žena koja je osvojila mnoga muška srca, a pesmama publiku u celom regionu. Pevačica i autorka brojnih hitova nedavno je gostovala na koncertu Ane Bekute u zagrebačkoj Areni.

Ekipa Kurir televizije iskoristila je susret sa muzičkom zvezdom za razgovor o brojnim temama.

U istoj toj dvorani je pre nekog vremena pala na bini, zato smo je neposredno pred izlazak na scenu pitali da li se boji da se drama ne ponovi.

- Valjda to dođe s godinama da ljudi padaju. Ja sam u i Beogradu na "Zvezdama Granda" opet slomila koščicu na stopalu. Izvrnula mi se sandala, a tad se izvrnuo "versaće", zapravo sam trebala uzeti odštetu - rekla je Alka za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 17 sati na Kurir televiziji.

U poslednje vreme Vuica sve češće objavljuje fotografije s bivšim suprugom, umetnikom Vukom Veličkovićem, da li to nagoveštava pomirenje i neko novo poglavlje.

- Kakvo pomirenje, mi smo uvek super. Vuk i ja se volimo celi život. Nikad se nismo posvađali, imamo divnog sina Arijana, koji očekuje bebu. Čeka sina, ja unuka, jako smo srećni. Volimo se, Vuk Veličković ili Vuk Vidor je moj partner kroz celi život, jer je otac mog deteta. Stvarno smo fantastični prijatelji, posećujemo se, družimo se, Arijan ima polubrata Sašu. Mi smo normalna, otkačena, umetnička porodica.

Alka je autorka brojnih megahitova, a neosporno je da je oduvek važila za veliku zavodnicu. Da li je možda neku od svojih pesama posvetila bivšem suprugu?

- To ćete čitati u mojoj biografiji. Ne smem sada sve odati, ko će onda kupovati knjigu. Moj život je sam po sebi intrigantan. Ja sam rokerska generacija, odrastala sam s rokerima.

Alka Vuica promenila lični opis Foto: Instagram

Njena biografija sigurno će uzdrmati region, a da li će biti intrigantija od biografije koju je napisala Neda Ukraden?

- Nisam čitala biografiju Nede Ukraden, ali sam davno pročitala biografiju Džoan Kolins. Volim da čitam biografije, lepo je kad možete saznati nešto intimno iz života drugih ljudi. Ja volim da gledam kroz tuđe prozore, to vam je danas "Veliki brat". Kada sam bila studentkinja, živela sam u iznajmljenom stanu. Ove starinske zgrade u Zagrebu su sve okrenute ka dvorištu, a ja sam obožavala da sednem na terasu, zapalim cigaretu i gledam šta ljudi rade u tim stanovima. Ja moju biografiju pišem dugo. To je nešto što mora biti iskreno, ako nije iskreno - ne valja.

Zanimalo nas je kome je posvećena pesma "Dok svira radio", za koju je ona napisala tekst, a koja se i danas sluša.

- Borisu Novkoviću. To je bila njegova ideja. On je napravio muziku i imao je tu neku ideju sa radiom i ja sam napravila jednu seksi pesmu koja i dan-danas traje. Lepo je imati evergrin iza sebe. Predivno je kad odrastaju generacije uz tvoje pesme, kad na koncertima vidite i mame i bake i unuke. Najlepše su pesme koje traju, koje nije pobedilo vreme - rekla je Alka na kraju.