Nastupi pevačice Snežane Jovanović Šikice sinonim su za dobro raspoloženje i lumpovanje do zore, a njene šaljive, ali i one ljubavne numere često goste na nekom veselju „primoraju“ da razbiju čašu o sto.

Pevačica koja se proslavila mega hitom „Ala bi se šikicala“ zbog koje je i dobila prepoznatljiv nadimak, otkrila je koja je tajna njene popularnosti koja ne prestaje ni otkako je otišla u penziju.

-Ako si talentovan za tako nešto tu nema tajne. Normalno je da se lome čaše i tanjiri u kafani, na veselju, na svadbama, na krštenjima. Nema veselja bez dobre pesme i dobrih pevača – rekla je Šikica kojoj je takozvana „kafanska atmosfera“ sasvim uobičajena pojava.

-Ja sam harala magistralom, to je bio moj skok. Tu sam i počela, tu sam i završila što se kaže, i stigla do penzije. Kad se razbija čaša, nije to bilo nešto neobično, prosto to je normalno. Koga pogodi pesma, ko razume muziku taj i baca čašu. Normalno da je tako, šta bih još rekla, muzika je život i bez muzike nema ništa – dodala je.

Šikica je otkrila da je tajna njenog uspeha faktički urođena i deo njenog karaktera.

-Pa nema inspiracije, to je ta emocija. Nema tu šta, sad mogu da idem, sada ako neko traži dobru pesmu, tu sam – rekla je pevačica.

Pevačica je priznala da u današnje vreme veselja nisu onakva kakva su bila u vreme dok je ona bila u zenitu popularnosti.

-Prvo, vreme je danas tako, drugo nekada je bilo puno veselijih ljudi. Bilo je para dosta. On danas uzme platu, dođe večeras u kafanu i potroši te pare i opet sutra zaradi i sve tako. Sad je malo drugačije i nema nešto ni tih kafana kakve su nekad bile. Uđeš u kafanu, puna kafana, peva se, danas toga više nema – rekla je za Grand i objasnila da se pravi narodnjaci uprkos svemu ne predaju:

-Sad je moderna muzika malo više tu, ali opet bez narodnjaka ne može ništa.

Nije želela da se prilagodi trendovima, te tako nije imala ni potrebu da peva moderniju muziku.

-Ja sam tu za te „dvojkice“, za brze pesme, za igranje i atmosferu. Inače te nove pesme volim da slušam, ali nisam za to da ih izvodim. Tražili su mi više puta da izvodim nešto u tom stilu, ali uvek ima neka pevačica koja peva tu vrstu pesama. Ja kažem da pevam samo ono što znam – naglasila je pevačica i otkrila da je na tržištu među autorima veoma teško pronaći dobar „klasični“ narodnjak.

-Jeste Boga mi teško. Imaš tu pesama koliko hoćeš, ali dobre pesme nedostaju. Razmišljam, možda ću da uradim za par meseci opet nešto novo, ali „dvojkicu“, ono što ja volim- istakla je.

Za sad provereni repertoar nema razloga da menja.

-U principu ja pevam te ljubavne pesme, kao i one šaljive. Ljudi padaju na ljubav, to nikada ne umire, to je moj fah, dvojkice i ove žive – kazala je Šikica i dodala da je u jednom trenutku ipak pokušala i ona da uđe u ovaj moderni trend, ali je brzo shvatila da to ipak nije za nju.

-Sad sam počela i ja kao nešto, da uđem i ja kao u tu modu. Teško je ući u modu, ali ako imaš ove pesme da recituješ, ako me razumete, a ne da pevaš, onda možda i nije. To su te nove pesme…

Moderne žanrove Šikica ipak povremeno peva uprkos tome što negira, a sada je po prvi put i otkrila gde i kada.

-Pokušavala sam kod kuće „da recitujem“ sa mojim unukama. Kažu mi „hajde baba, idemo Fejs, ovo, ono. Nešto pevaj baba, za Tik-Tok, i ovo-ono“. Ja se tako malo sa njima zezam. Inače, nije to moj fah. Unuke su aktivne na Tik-toku, ne ja (smeh). One vole to i malo za njih pevam – otkrila je Šikica.

Desetoro unučadi čini je srećnom i ne krije da je izuzetno ponosna na njih.

-Svakodnevno sam sa njima. Samo sam odvojena kad idem da radim ili kada otputujem negde – rekla je Šikica.

Penzionerske dane provodi u krugu porodice, ali od muzike ne odustaje.

-I ne vidim neku razliku. Ma jok, ja se ne osećam da sam penzionerka – priznala je i istakla da joj niko ne veruje da je u penziji.

-Mnogo se krećem, kuvam, spremam. Spremam šta god hoćeš, a lično mnogo volim prirodu. Koprive, zelje, puževe. Sada taman počinje sezona. To je to– dodala je pevačica.