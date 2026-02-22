Slušaj vest

Nedelja za nama bila je ispunjena spektakularnim koncertima, suzama, ali i šokantnim priznanjima koja će uzdrmati estradu!

Za naše gledaoce pripremili smo ekskluzivne priče koje niko drugi nema:

Ana Bekuta – prvi put nakon duže medijske pauze, ogolila je dušu u Zagrebu. Govorila je o 14 godina ljubavi sa Mrkonjićem koju je prekinula sudbina, ali i o neprijatnostima koje je doživela na sceni!

Željko Šašić – veliki povratak u studio sa čak 15 novih pesama! Željko bez dlake na jeziku pravi surovu paralelu između devedesetih i današnjice: bombe, napadi na kolegu Acu Lukasa i opasna strana estrade.

Alka Vuica – Regionalna ikona najavljuje knjigu nakon koje ništa više neće biti isto. Ko treba da strepi od Alkinog pera?

Jakov Jozinović – fenomen koji je pokorio Balkan za rekordno vreme! Otkrivamo tajnu njegovog uspeha i odgovaramo na pitanje: zašto ga jedni obožavaju, a drugi osporavaju?

Ali, to nije sve! Vodimo vas u Sava Centar na najemotivniji događaj godine – humanitarni koncert "Verujem u ljubav", posvećen legendarnom Šabanu Šauliću. Pogledajte kako su najveće zvezde odale počast kralju narodne muzike na datum koji od sada postaje tradicija.