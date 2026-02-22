Slušaj vest

Bojan Grujić prevario je Miu Borisavljević s najboljom drugaricom, ali srećom samo u pesmi. Ovaj scenario, naravno, kada je ovaj estradni par u pitanju, moguć je upravo samo u pesmi, koju je atraktivna pevačica objavila na svom Jutjub kanalu! Njihov brak inače važi za jedan od najskladnijih na domaćoj estradi, a sve što rade to čine zajedno.

Tekst kontroverzne numere "Opala", napisao je Beca Fantastik, muziku je radio Aca Živanović, Mix master Dinić, dok aranžman potpisuje upravo Mijin suprug, Bojan Grujić.

Mia Borisavljević Foto: Instagram, Kurir/M.S., Privatna Arhiva

U ovoj numeri, Mia je prevarena žena, a njen izabranik joj je "rogove nabio" sa njenom najboljom prijateljicom, što je čest slučaj u realnim životima mnogih parova, ali ne i u njihovom.

Mia i Bojan numerom "Opala" najavljuju mnoge projekte na kojima vredno rade, a da je njihova poslovna saradnja jednako uspešna kao i privatna, svedoči i pesma "Dolčevita", koju će Borisavljevićeva objaviti za desetak dana.

Atraktivna pevačica snimila i visokobudžetni spot, a u kojem izgleda bolje nego ikada!

- Već mesec dana kako spavam sama, a ti drugarice, ti si prava dama. Tvoj krevet greje moja tamna strana, a ja vam brojim dan, dva, tri...Opa, opa, opala, baš si sa njim propala. Nekad draga bile smo alfa i omega! Opa, opa, opala, baš si njega spopala. Takva fukara još se nije rodila..." - stihovi su nove Borisavljevićkine pesme.

Mia Borisavljević
Mia Borisavljević u Dubaiju
jelena karleuša duško tošić.jpg
111598-240202.02-50-37-02.still002.jpg

Mia Borisavljević nije ljubomorna Izvor: Kurir televizija