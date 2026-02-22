Slušaj vest

Bojan Grujić prevario je Miu Borisavljević s najboljom drugaricom, ali srećom samo u pesmi. Ovaj scenario, naravno, kada je ovaj estradni par u pitanju, moguć je upravo samo u pesmi, koju je atraktivna pevačica objavila na svom Jutjub kanalu! Njihov brak inače važi za jedan od najskladnijih na domaćoj estradi, a sve što rade to čine zajedno.

Tekst kontroverzne numere "Opala", napisao je Beca Fantastik, muziku je radio Aca Živanović, Mix master Dinić, dok aranžman potpisuje upravo Mijin suprug, Bojan Grujić.

U ovoj numeri, Mia je prevarena žena, a njen izabranik joj je "rogove nabio" sa njenom najboljom prijateljicom, što je čest slučaj u realnim životima mnogih parova, ali ne i u njihovom.

Mia i Bojan numerom "Opala" najavljuju mnoge projekte na kojima vredno rade, a da je njihova poslovna saradnja jednako uspešna kao i privatna, svedoči i pesma "Dolčevita", koju će Borisavljevićeva objaviti za desetak dana.

Atraktivna pevačica snimila i visokobudžetni spot, a u kojem izgleda bolje nego ikada!

- Već mesec dana kako spavam sama, a ti drugarice, ti si prava dama. Tvoj krevet greje moja tamna strana, a ja vam brojim dan, dva, tri...Opa, opa, opala, baš si sa njim propala. Nekad draga bile smo alfa i omega! Opa, opa, opala, baš si njega spopala. Takva fukara još se nije rodila..." - stihovi su nove Borisavljevićkine pesme.