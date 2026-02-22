UDALA SE DEA ĐURĐEVIĆ: Kuma se oglasila, a mlada prelepa: Od danas, gospođa Petrović!
Dea Đurđević, izgovorila je sudbonosno "da" svom misterioznom partneru. Njihovo venčanje održalo se u strogoj tajnosti, a sada se pojavila jedna slika sa slavlja. Voditeljkina kuma objavila je sliku sa mladom.
Voditeljka je bila sva u belom, a posebno je privukla pažnju burma na njenoj ruci, a ovom prilikom, kuma joj je čestitala udaju, otkrivši i da je Dea uzela suprugovo prezime.
- Danas sam i zvanično kuma mojoj dragoj Dei...Od danas gospođa Petrović - napisala je Danijela u opisu fotografije sa Deom sa venčanja.
Dea o suprugu
- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.
Kurir.rs