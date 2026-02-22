Dea Đurđević , izgovorila je sudbonosno "da" svom misterioznom partneru. Njihovo venčanje održalo se u strogoj tajnosti, a sada se pojavila jedna slika sa slavlja. Voditeljkina kuma objavila je sliku sa mladom.

Voditeljka je bila sva u belom, a posebno je privukla pažnju burma na njenoj ruci, a ovom prilikom, kuma joj je čestitala udaju, otkrivši i da je Dea uzela suprugovo prezime.

Dea o suprugu

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.