Marija Mikić u jednom intervjuu prisetila se situacije, kada je umalo zapalila celu kuću i to zbog pomfrita. Ona je sa drugaricom htela da isprži krompir, a onda je usledio haos!

- Jedenom mi se zapalila kuhinja zbog ulja, tada su bili kompjuteri i moje drugarice i ja smo igrale neku igricu. Trpezarija je počela da gori, a hteli smo da pržimo pomfrit. Ribale smo, sve je bilo crno ali nismo uspele da očistimo, morala da sam mami da kažem, ali svi živi i zdravi nije važno - rekla je pevačica za Blic.

Imam malo vremena za kuvanje

Marija je govorila i o tome koliko vremena provodi u kuhinji

- Imam vremena da kuvam kada su deca u vrtiću, tada imam celo prepodne za kuću, ručak, snimanja. Zavisi od perioda i obaveza, volim da kuvam ali ne volim da raspremam posle kuću. Sada mi se pokvarila mašina za pranje suđa pa moram da perem sudove. Unutra je čak možda i neka igračka.