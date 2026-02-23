"AKO VAS NEKO POZOVE NA KONCERT PEĐE JOVANOVIĆA, VAŽNO JE DA ODETE" Nakon spektakla u Zagrebu fanovi oduševljeni: Pamtiću ovo veče ceo život!
Spektakularnim koncertom u Areni Zagreb, pred hiljadama fanova, Peđa Jovanović održao je najveći samostalni koncert u dosadašnjoj karijeri i potvrdio status jednog od najtraženijih regionalnih izvođača.
Koncert u Areni Zagreb predstavlja važnu prekretnicu u karijeri Peđe Jovanovića i potvrdu njegove snažne povezanosti s publikom u Hrvatskoj i regionu - veče u kojoj su se, kako su mnogi komentirali nakon koncerta, emocije i energija spojile u spektakl za pamćenje.
Dan nakon koncerta na društvenim mrežama bilo je na stotine videa iz zagrebačke Arene, a mi vam izdvajamo najzanimljivije utiske publike koja je prisustvovala ovom spektaklu.
"Ako vas neko pozove na koncert Peđe Jovanovića, važno je da odete", "Ovo veče ću pamtiti ceo život", "Emocije od sinoć me i dalje drže. Gledam snimke i suze mi same idu", "Peđa, hoćemo još!" i mnogi drugi komentari publike koja se našla na koncertu.
Podsetimo, jedan od najposebnijih trenutaka koncerta bio je blok u kojem je Peđa zasvirao harmoniku, pokazavši još jednom svoju muzičku svestranost i autentičnost, a emotivnu notu večeri dao je i gost iznenađenja Marko Milošević, koji je na bini recitovao stihove "Ja ću i dalje da ti pišem pesme".
Nakon gotovo trosatnog audio-vizualnog spektakla, publika je omiljenog Peđu pozvala na bis.
