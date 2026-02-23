Slušaj vest

Svidelo se to nekome ili ne, Jelena Karleuša je već godinama jedna od najkontroverznijih i najkomentarisanijih javnih ličnosti sa Balkana.

Njeno ime gotovo da ne silazi sa naslovnih strana, bilo da je reč o muzici, modnim izdanjima, nastupima ili objavama na društvenim mrežama. Dok je jedni osporavaju, drugi je bezrezervno podržavaju, ali jedno joj se ne može poreći ume da privuče pažnju i da pokrene lavinu reakcija, ne samo u regionu već i van granica Srbije.

Znaju kako da izazovu pažnju

Sve se trese

Ovog puta, priča je dobila međunarodnu dimenziju. Na jednom popularnom X profilu koji se bavi životom i radom poznatih američkih zvezda, a čije su teme najčešće vezane za to ko je od koga „pozajmio“ ideju, stajling, koncept nastupa ili vizuelni identitet, pojavila se objava koja je izazvala pravu buru. Administrator tog profila objavio je uporedne fotografije i snimke, tvrdeći da je svetska muzička ikona Bijonse u jednom segmentu svog vizuelnog izraza iskopirala upravo JK.

Objava je u roku od nekoliko minuta postala viralna. Broj pregleda vrtoglavo je rastao i dostigao gotovo pola miliona, dok je više od devet hiljada korisnika ostavilo lajk. Komentari su pristizali iz minuta u minut od onih koji su u neverici pitali „Ko je Jelena Karleuša?“ do fanova koji su branili svoje favorite i ulazili u žustre rasprave. Jedni su tvrdili da sličnosti zaista postoje i da su previše očigledne da bi bile slučajne, dok su drugi smatrali da je reč o globalnim trendovima u pop kulturi koji se neminovno prepliću.

O njima se priča

Posebno zanimljivo bilo je to što su se u diskusiju uključili i fan nalozi obe pevačice, dodatno podgrevajući atmosferu. Fanovi Karleuše ponosno su delili stare fotografije i nastupe kako bi dokazali da je ona određene modne i scenske elemente koristila godinama pre nego što su se pojavili u svetskim produkcijama. Sa druge strane, obožavaoci Bijonse isticali su njen dugogodišnji status trendseterke i umetnice koja postavlja standarde u muzičkoj industriji.

Bez obzira na to ko je u pravu, činjenica je da se ime Jelene Karleuše našlo u centru pažnje svetske internet zajednice. U eri društvenih mreža, gde informacije putuju brže nego ikada, dovoljan je jedan tvit da pokrene globalnu debatu. Ova situacija još jednom je pokazala koliko su granice između domaće i svetske scene postale tanke, kao i to da regionalne zvezde mogu dospeti u fokus međunarodne javnosti u samo nekoliko sati.

Da li je u pitanju slučajnost, inspiracija ili zaista kopiranje, verovatno će ostati stvar lične procene. Ipak, jedno je sigurno priča je uspela da spoji dve potpuno različite muzičke scene i da izazove ogromno interesovanje publike širom sveta. A u svetu šoubiznisa, pažnja je često najvrednija valuta.