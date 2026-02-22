"UBIJEŠ ČOVEKA I NIŠTA" Hasan Dudić se prisetio tragedije u kojoj je nastradao njegov brat Šaban Šaulić: Taj zakon u Nemačkoj za nas ne vredi
Hasan Dudić u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorio je o nedavno održanom koncertu koji je posvećen Šabanu Šauliću:
- To veče je bio izvarendan koncert, sjajna organizacija, orkestar Ace Sofornijevića, pevači, koncert je bio čista desetka - rekao je Hasan pa se osvrnuo na tragediju od pre sedam godina kada je nastradao kralj narodne muzike.
- Ja verujem u Boga, ako je tako sve će se vratiti. Iskreno taj zakon u Nemačkoj koliko vidim za nas ne vredi, ubiješ čoveka i ništa, a ne platiš porez dobiješ dvadeset godina.
Hasan je govorio i koliko je bio vezan za svog brata od tetke sa kojimje odrastao.
- Ja sam od malih nogu bio vezan za Šabana, mi smo u istoj kući rođeni. Mene je njegova majka, moja tetka gajila, ja sam bio nerazdovojan od Šabana. On je bio veliki čovek, pošten, davao je svima šansu, nikada nije nikoga osporio, svima je davao šansu - završio je Dudić.
