Slušaj vest

- To veče je bio izvarendan koncert, sjajna organizacija, orkestar Ace Sofornijevića, pevači, koncert je bio čista desetka - rekao je Hasan pa se osvrnuo na tragediju od pre sedam godina kada je nastradao kralj narodne muzike.

Foto: Kurir Televizija

- Ja verujem u Boga, ako je tako sve će se vratiti. Iskreno taj zakon u Nemačkoj koliko vidim za nas ne vredi, ubiješ čoveka i ništa, a ne platiš porez dobiješ dvadeset godina.

Hasan je govorio i koliko je bio vezan za svog brata od tetke sa kojimje odrastao.

Foto: Printscreen

- Ja sam od malih nogu bio vezan za Šabana, mi smo u istoj kući rođeni. Mene je njegova majka, moja tetka gajila, ja sam bio nerazdovojan od Šabana. On je bio veliki čovek, pošten, davao je svima šansu, nikada nije nikoga osporio, svima je davao šansu - završio je Dudić.

Kurir/Pink.rs