Dea Đurđević je danas svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi.

Voditeljka Dea Đurđević čeka bebu sa partnerom Lazarom, sa kojim se danas venčala, a oni su prvi put bili zaljubljeni u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

Progovorila o partneru

Dea se nedavno javno oglasila nakon saznanja da je u drugom stanju, pa otkrila detalje o misterioznom partneru.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.

Ona se zatim dotakla svog partnera sa kojim čeka bebu.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve - priča voditeljka.

kurir.rs/pink.rs

