Izgleda da su muzički serijali ponovo u trendu, i to zahvaljujući sve popularnijoj i traženijoj pevačici Ivani Milojević, koja je nedavno izdala novu pesmu pod nazivom „Demantuj me 2“, što je zapravo nastavak priče iz 2019. godine, kada je otpevala pesmu „Demantuj me“.

To ništa ne bi bilo čudno da sličnu priču nije imala i Ceca Ražnatović sa pesmama „Idi dok si mlad“, nakon koje je ubrzo usledio nastavak te priče kroz pesmu „Dokaz“.

Baš kao i Ceca, koja je naišla na pogrešnog muškarca, doduše samo u pesmi, tako je i Ivanina ljubavna priča opisana kroz stihove na sličan način. U prvoj pesmi ona traži muškarca koji će biti jedan u hiljadu, dok u drugoj shvata da je verovala pogrešnom.

Ivana Milojević
Ivana Milojević Foto: Privatna arhiva

Neki od zanimljivih momenata opisani su kroz stihove:

„Lep si kao anđeo, duša ti siva“ — time je opisala muškarca koji je spolja savršen, a iznutra prazan.

A možda i najteži deo u pesmi jeste u stihovima:

„Tebe sam oživela ja, jedva živa“ — u kojima Ivana, na sličan način kao i Ceca u svojim pesmama, pokazuje da je nekog muškarca podigla, verovala mu, dala mu sve, a on je na kraju priče izdao.

Moramo uzeti u obzir i to da je pevačica okončala svoju vezu sa dečkom s kojim je bila punih devet godina, pa se negde javlja sumnja da je možda baš u ovim pesmama opisala svoju ljubavnu priču. Međutim, demantovala nas je:

Ivana Milojević.JPG
Ivana Milojević Foto: Privatna arhiva

– Ova priča u pesmama nema veze sa njim. Raskinuli smo iz drugih razloga i ostali smo dobri prijatelji. Moram priznati da će se u ovim stihovima koje sam otpevala pronaći mnoge devojke koje su bile razočarane u ljubavi jer su verovale pogrešnom.

Da li će ova muzička sapunica dobiti svoj nastavak, ostaje da vidimo. Sigurno je da emocija u Ivaninim pesmama ne manjka.

