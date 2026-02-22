Slušaj vest

Bojana Lazić, atraktivna voditeljka emisije „Premijera“, u programu uživo prvi put je govorila o svojoj trudnoći, a tom prilikom otkrila je i do sada nepoznate detalje sa snimanja spota, što je Saleta Tropika ostavilo u čudu.

Bojana se, naime, zajedno sa Saletom Tropikom prisetila snimanja spota za njegovu pesmu "Bojim se" koju je izdao pre 17 godina, a to voditeljka pamti, s obzirom na to da je, kako je rekla, tada bila u četvrtom mesecu trudnoće što niko tada nije znao.

- Pre 17 godina smo snimili spot, ja sam bila trudna a niko nije znao - rekla je Bojana.

- Stvarno, ja sam mislio da ima 20 godina - rekao je Sale.

- A na snimanju je bio moj bivši muž, vrebao ljubomoran iza ćoška, a ti nisi znao da mi je muž tada - rekla je Bojana.

- Nisam imao pojma, bio sam šokiran - dodao je Sale.

"Radila sam u restoranu kuvanih jela"

Podsetimo, atraktivna voditeljka nikad se nije libila da radi bilo koji posao, a dok je bila sa bivšim suprugom Žarkom, radila je u restoranu kuvanih jela, što je nedavno otkrila:

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva za Alo.

