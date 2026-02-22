Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz nakon što je došlo do raskida sa Anđelom Đuričić ne zaustavlja se i jako često je uslikan i usnimljen sa nepoznatim ženama.

Tako je nedavno došao zajedno sa pevačicom Tinom Amore na promociju albuma Nadice Ademov, kada su pokrenute priče da mu je ona nova devojka.

Pobednik prošle sezone rijalitija "Elita" u subotu je imao nastup u jednom klubu u Splitu, a po svemu sudeći pored toga što je pravio sjajnu atmosferu imao je vremena i da se pozabavi sa atraktivnim devojkama.

Gastoz i Tina Amore
Gastoz i Tina Amore Foto: Printscreen Instagram

Na društvenim mrežama pojavile su se slike na kojima je on u strastvenom zanosu ne sa jednom damom, već sa dve, ali to nije sve.

331678685-738116774558929-6408545070903488460-n.jpg
Foto: Printscreen Instagram

Naime, Gastoz je na listu svojih pratilaca nadruštvenoj mreži Instagram dodao je bivšu devojku svog druga Mateje Matijevića. Poznato je da je Lana iz Hrvatske i da je Mateja bio sa njom u odnosu dok je boravio sa Gastozom u devetoj sezoni "Elite", a još uvek je nepoznato da li su se upoznali tokom njegovog boravka u Splitu. 

Kurir.rs/Pink.rs

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić stajling Izvor: MONDO/Đorđe Milošević