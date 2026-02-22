Slušaj vest

Đole i Vesna Đogani navodno se razvode posle 20 godina, prenose domaći mediji.

Đole Đogani se iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živeli sa njihovom decom.

Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović

Navodno je Đole već izneo deo stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i deca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama, a detalje možete pročitati na portalu Svet-Scandal.rs.

Vesna ovako govorila o braku

Podsetimo, Vesna je svojevremeno govorila o odnosu sa Đoletom i razlici u godinama.

Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - bila je iskrena Vesna u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Povodom ovih informacija pokušali smo da dobijemo komentar od Vesne i Đoleta, ali njen broj telefina je bio nedostupan, dok nam on nije odgovorio na poziv.

kurir.rs/scandal

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV

