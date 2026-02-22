Vesna ovako govorila o braku

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - bila je iskrena Vesna u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".