Nakon vesti da se poznati estradni par Vesna i Đole Đogani navodno razvode oglasila se Slađa Delibašić, pevačeva bivša supruga sa kojim ima dve ćerke. Slađa je bila zatečena kada je čula ove vesti.

Prema pisanju pojedinih medija, Đole je navodno napustio porodični stan i prepustio ga Vesni i deci, međutim, Slađa ističe da sumnja u istinitost tih navoda.

- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:

Pevačica ima smisla za biznis Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Magazin In, Kurir Televizija

- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju.

"Tada sam shvatio da je ona žena mog života"

Početak njihove veze bio je pod budnim okom javnosti.

- Bili smo u Švajcarskoj, ja sam skromna devojka, ja sve preko... (smeh) Posle nekog nastupa, bio je problem oko soba u hotelu, smeštaj je bio prepunjen i morali smo da spavamo u istoj sobi - priča Vesna, a Đole dodaje:

Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović

- Mi tada nismo ni bili par, samo smo sarađivali - pričao je Đole.

- Posle te noći, ništa se konkretno nije desilo, međutim, ja sam ujutru kad sam se probudila videla da se ta naša energija poklapa, shvatila sam koga imam pored sebe - ističe Vesna, a Đole je otkrio kada je shvatio da je ona žena njegovog života:

- Shvatio sam onog momenta kada je zatrudnela, tada sam shvatio da je ona žena mog života. Kada sam to saznao, zaljubio sam se i počeo sam ozbiljno da razmišljam o svemu tome, jer to je bio momenat koji je meni kao čoveku i muškarcu dao neku snagu da idem dalje i otvorim novo životno poglavalje - ispričao je jednom prilikom Đogani u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

kurir.rs/informer

