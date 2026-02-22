Slušaj vest

Prema pisanju pojedinih medija, Đole je navodno napustio porodični stan i prepustio ga Vesni i deci, međutim, Slađa ističe da sumnja u istinitost tih navoda.

- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:

- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju.

"Tada sam shvatio da je ona žena mog života"

Početak njihove veze bio je pod budnim okom javnosti.

- Bili smo u Švajcarskoj, ja sam skromna devojka, ja sve preko... (smeh) Posle nekog nastupa, bio je problem oko soba u hotelu, smeštaj je bio prepunjen i morali smo da spavamo u istoj sobi - priča Vesna, a Đole dodaje:

- Mi tada nismo ni bili par, samo smo sarađivali - pričao je Đole.

- Posle te noći, ništa se konkretno nije desilo, međutim, ja sam ujutru kad sam se probudila videla da se ta naša energija poklapa, shvatila sam koga imam pored sebe - ističe Vesna, a Đole je otkrio kada je shvatio da je ona žena njegovog života:

- Shvatio sam onog momenta kada je zatrudnela, tada sam shvatio da je ona žena mog života. Kada sam to saznao, zaljubio sam se i počeo sam ozbiljno da razmišljam o svemu tome, jer to je bio momenat koji je meni kao čoveku i muškarcu dao neku snagu da idem dalje i otvorim novo životno poglavalje - ispričao je jednom prilikom Đogani u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

