Đole i Vesna Đogani navodno se razvode nakon 20 godina, o čemu se naširoko priča. Sandra Afrika i njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša pojavili su se sad na beogradskom aerodromu, pa su odmah prokomentarisali ove tvrdnje.

- Mislim da je to glupost - rekla je Sandra Afrika čim je čula pitanje.

- Oni šetaju po Madridu, to mi je rekao, ne verujem da je to istina. Čuo sam se sa Đoletom - rekao je Mikiša.

Slađa Delibašić se oglasila

Nakon vesti da se poznati estradni par Vesna i Đole Đogani navodno razvode oglasila se Slađa Delibašić, pevačeva bivša supruga sa kojim ima dve ćerke. Slađa je bila zatečena kada je čula ove vesti.

Prema pisanju pojedinih medija, Đole je navodno napustio porodični stan i prepustio ga Vesni i deci, međutim, Slađa ističe da sumnja u istinitost tih navoda.

- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:

- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju.

