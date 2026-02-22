Slušaj vest

Vesna Đogani i Đole Đogani već duže od dve decenije su zajedno i imaju dvoje dece, a upravo zato što važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, vest o njihovom navodnom razvodu mnoge je ostavila u šoku.

Međutim, mnogi su zaboravili da su ozbiljnu krizu prebrodili još pre nekoliko godina, kada su Đoleta paparaci usnimili u društvu druge žene.

Đoleta paparaci usnimili s drugom ženom

Podsetimo, ozbiljnu krizu imali su 2021. godine, kada je ekipa "Paparaco lova" krišom usnimila poljubac Đoleta i javnosti nepoznate žene, navodno njegove saradnice, u njegovom automobilu. Paparaco snimci podigli su ogromnu prašinu u domaćoj javnosti, a pevačica se oglasila tek nakon nekoliko dana.

"To je naša poslovna saradnica"

- To je naša poslovna saradnica koja već 20 godina vodi papire oko naših poslovanja, naš je blizak prijatelj, 50 puta dnevno se čujemo. Mi nismo pali s Marsa, nismo . Žena je kolaterna šteta, ona se zahvalila Đoletu što je odneo njenom bratu televizor. Razgovarale smo, njen suprug je malo već povređen, nije iz javnog sveta, ne razume to. Pitala sam je da li je dobro i da li je sve u redu, da treba da razmišlja o sebi, da se smiri, jer je ovo laž, rekla sam da ne sumnjam da ona ima bilo šta ljubavno sa Đoletom. Ona mi je rekla da je njen muž ljut, imamo problem veliki, ja kapiram da mu priđem i da mu kažem da to nema nikakve veze i da mu kažem da ga njegova žena ne vara sa mojim mužem. Svi smo povređeni - rekla je Vesna u emisiji Premijera - Vikend specijal.

Oglasila se Slađa Delibašić

Nakon vesti da se poznati estradni par Vesna i Đole Đogani navodno razvode oglasila se Slađa Delibašić, pevačeva bivša supruga sa kojim ima dve ćerke. Slađa je bila zatečena kada je čula ove vesti.

Prema pisanju pojedinih medija, Đole je navodno napustio porodični stan i prepustio ga Vesni i deci, međutim, Slađa ističe da sumnja u istinitost tih navoda.

- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:

- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju.

