Đole Đogani oglasio se nakon vesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje dece. On je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju.

Đole je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole i dodao:

- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.

"Ne živi u stanu"

Podsetimo, domaći mediji preneli su kako se Đole navodno iselio iz porodičnog stana u kojem je ostala Vesna sa decom. Tim povodom se i njegova bivša žena Slađa oglasila.

- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:

- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju - rekla je ona za Informer.

