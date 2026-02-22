PRVO OGLAŠAVANJE ĐOLETA ĐOGANIJA NAKON PRIČE O RAZVODU! Otkrio pravu istinu o njihovom odnosu i priznao da li je istina da su stavili tačku na brak
Đole Đogani oglasio se nakon vesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje dece. On je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju.
Đole je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.
- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole i dodao:
- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.
"Ne živi u stanu"
Podsetimo, domaći mediji preneli su kako se Đole navodno iselio iz porodičnog stana u kojem je ostala Vesna sa decom. Tim povodom se i njegova bivša žena Slađa oglasila.
- Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću - našalila se ona, pa dodala:
- Ma ne verujem da je to istina. Neko je to negde istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje dece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju - rekla je ona za Informer.
kurir.rsa/blic
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: