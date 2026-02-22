Slušaj vest

Pevač Nemanja Stevanović se preselio u Crnu Goru, a nedavno je u razgovoru za medije otkrio da mu primorski život i te kako odgovara.

Nemanja Stevanović podelio je utiske o životu u novoj sredini i ne krije da je cela porodica srećna zbog ove promene.

- Predivan život je u Bečićima. Tu smo od 1. aprila i zaista nismo nikakve negativne strane života videli ovde. Velika je razlika od života u Beogradu, ovde je manje stresno, imamo više slobodnog vremena, da ne govorim o blizini mora - rekao je Nemanja.

Kako je tad dodao, osim što mu se ispunila želja da život provede pored obale, kaže da je blagosloven i time što se bavi poslom koji se radi samo vikendom.

Ovako danas izgleda Nemanja Stevanović:

- Radnim danima sam slobodan tako da imam vremena za sebe, porodicu, plažu i sve što je potrebno. Privikle su se supruga u ćerka, najbitnije mi je bilo da se Maša uklopi. Ona je sve dobro prihvatila i u školi razred završila sa svim peticama - ponosno ističe Nemanja.

Takođe, ono što je novost jeste da je kupio brod.

- Pecam pomalo, sada su velike vrućine pa nisam toliko čest. Sa jeseni će sve biti bolje, čekam i neki brod da mi dođe tako da ću imati svoje plovilo pa ću sve lagano - otkriva Nemanja.

Ne krije da su ih komšije super prihvatile i da im je sve potaman. A kada se pomenu njegove kolege, tu ima šta da kaže.

"Razumem Milana Stankovića"

Najpre je otkrio da sa Milanom Stankovićem nije u kontaktu, ali da razume zašto je odlučio da se povuče.

- Nisam u kontaktu sa Milanom Stankovićem, ali smo bili uvek u dobrim odnosima. Nisam ga ni video. Što se tiče njegovog povlačenja, ovaj posao je veliki pritisak. Neko može da ga nosi, a neko ne. Ili neko može da ga nosi, ali onda sa tim dolazi konzumacija alkohola. Bolje je da se povuče čovek nego da uđe u taj svet - iskren je bio Nemanja.

Pored njega, tvrdi da mnoge njegove kolege žive "Instagram život" i da je to sve daleko od istine.

- Ljudi ne gledaju svojim očima ove lepote, samo u telefon. Snimaju se, slikaju se, napuće usne i trće se. Katastrofa, otišli smo dođavola kao društvo. Ranije je bio pojam kada vidiš neku poznatu ličnost, danas se sve promenilo i izgubilo draž. Sve je to jedna parodija i marketing gde narod to gleda. Svi su kao srećni i nasmejani. To je sve privid i oni to znaju, ali neće da priznaju sebi lakše im je da lažu - bez zadrške govori pevač.

"Saša Popović je bio surovi profesionalac"

Mnogo se pisalo o tome da je Nemanja Stevanović došao na sahranu Saše Popovića budući da nisu bili u dobrim odnosima.

- Nismo bili u kontaktu, nismo se družili pa da se čujemo svaki dan. Viđali smo se po emisijama. Ja sam osećao potrebu da odem, nisam imao razloga da ne odem. Saša mi je ostao u sećanju kao jedan surovi profesionalac koji je uvek bio tu, ne samo za mene već i za sve iz moje grupe. Da pomogne i posavetuje šta god da treba - prisetio se Nemanja, a onda drsko pričao o kolegama koje danas nemaju lepe reči za čelnika Granda.

- Muka mi je sad od ovoga što nakon njegove smrti pričaju loše i pljuju po njemu. Baš je ružno, što mu nisu to rekli dok je bio živ. To je ekstremno nekulturno. Baš je nepristojno zarad tri minuta u medijima da tako pričaju o čoveku koji nije više među nama - ljut je bio Nemanja, koji je krije da misli da Grand više nikada neće biti isti.

