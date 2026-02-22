Slušaj vest

Nakon što se u medijima pojavila vest da se Vesna i Đole Đogani razvode nakon 20 godina, oglasila se pevačica Anabela Atijas. Ona na prvu nije krila koliko je tužna zbog ove vesti, međutim Đole je demantovao ove navode.

Anabela je kratko prokomentarisala brak Vesne i Đoleta.

- Znate da se time neću baviti. Nikada se neću radovati takvim stvarima. Ipak se jedna porodica rastura. Uvek mi bude žao, bez obzira o kome je reč - rekla je Anabela za "Informer".

Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Đole se oglasio 

Đole Đogani demantovao je navode da on i Vesna imaju krizu u braku.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole za Blic i dodao:

Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović

- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.

