Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Teodora Balzak otkrila je šta se dešava u njenom životu tri godine nakon učešća u Eliti.

Pre nekoliko godina Teodora je privlačila pažnju u rijalitiju agresivnim ponašanjem, a tokom tog perioda suočavala se i sa zdravstvenim problemima, o kojima je sada progovorila.

- Iskreno, skoro tri godine od kako sam izašla, i dalje sam na terapijama - primam hemio-biološke tretmane. Sada je sve u redu, ne žalim se - priznala je Teodora za Telegraf.

1/4 Vidi galeriju TEODORA RADOJIČIĆ ZAPROŠENA! Učesnik Elite želi da bivša robijašica bude ŽENA, a ona istetovirala JMBG na INTIMNOM DELU (FOTO) Foto: Petar Aleksić

Dodala je da je nedavno boravila u Turskoj, koju smatra svojom "drugom matičnom zemljom":

- Nisam ništa radila, išla sam da posetim prijatelje doktore. Možda se u septembru zadržim duže.

Teodora se potom osvrnula na rijaliti i svoje u Eliti, ističući da taj svet više nije za nju.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji rijaliti par, Nikola Bukilić i Teodora Balzak, su prema nezvaničnim informacijama raskinuli veridbu Foto: Printskrin/Instagram

- Da, na rijaliti, na ljude i sve što je vezano za taj svet - definitivno nije moj svet. Ja sam tamo zalutala. Iskreno, prija mi što me nigde nema... Jednostavno, sada uživam u miru.

O ljubavi i bivšoj veridbi progovorila je iskreno:

- Na ljubav sam stavila uzvičnik, ne tačku. To je bila neka patologija, jasno se vidi ko je gde. Ne želim da se osvrćem, svu sreću mu želim.

Otkrila je i šta je uradila sa vereničkim prstenom:

- Hoćeš iskreno? Prodala sam ga. Rekla sam - cena nije bitna. Prodavci su mi rekli da ne otkupljuju dijamante, ja sam odlučila da ga poklonim budućem srećnom paru i poželim im svu sreću. Taj prsten je moj, ali nije za mene više.

Na kraju, Teodora je prokomentarisala i Milicu Veličković, sa kojom je nekada bila bliska:

- Nemam kontakt sa njom. Ipak, igrom slučaja srele smo se u jednom kafiću i javile se. Ona je prošla kroz veliku životnu dramu, ali se dobro snašla u intrigama rijalitija.

Pričalo se da je Raša prevario Gocu sa Teodorom

Podsetimo, Raša je, godinu dana nakon što se oženio Gocom, navodno uhvaćen, od strane paparca, sa nepoznatom devojkom, za koju se kasnije ispostavilo da je učesnica rijalitija Teodora Radoičić. Uprkos dokazima i javnoj prevari, Goca je tad rešila da mu sve oprosti i nastavili su da žive zajedno.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

- Uvek bih oprostila, zato što smo živi ljudi. Verujem da nas iskušenja zapravo jačaju i ako im neko podlegne, imam razumevanja, ali ne moram baš da zaboravim - poručila je tada Goca.

Bila u zatvoru

Rašina nekadašnja ljubavnica,Teodora Radojčić, poznatija kao Teodora Balzak, kasnije je postala rijaliti učesnica. Teodora je uhapšena u Beču i osuđena na kaznu od četiri godine zbog dilovanja nedozvoljenih supstanci, a javnosti je postala poznata kada je uhvaćena u sitnim satima sa suprugom Goce Tržan u jednom beogradskom hotelu.

Poslušajte zanimljivosti o estardnjacima: