Telo poznatog crnogorskog planinara, Ćazima Fetahovića, pronađeno je danas nakon potrage koja je trajala od juče kada mu se izgubio svaki trag na planini Hajlu. Sada se tim povodom oglasio Čedomir Jovanovićkoji je bio Ćazimov prijatelj.

Političar je podelio njihovu zajedničku fotografiju i emotivno se oprostio potresnim rečima.

- Ćazim Fetahović. Uzela nam te je Hajla sebi da večno budeš sa njom kojoj si se uvek vraćao i da mi dok nas bude u njenom vrhu tebe imamo - napisao je on uz emotikon slomljenog srca i pesmu "Što te nema".

Pao tokom uspona

Kako prenose mediji, Ćazim je juče pao tokom uspona.Njegov nestanak prijavljen je nakon što se nije vratio s planinarske ture.

Potraga za Fetahovićem započela je sinoć i nastavljena je jutros. Spasioci su locirali sat Fetahovića na otprilike kilometar udaljenosti od doma Grope na Hajli.

Prema informacijama "Vijesti", Fetahović se kretao planinarskom stazom kada je nadomak vršne kote propao kroz snežni nanos, strehu formiranu usled jakog vetra i nagomilavanja snega iznad strme padine.

Čeda napadnut

Podsetimo . Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos nedavno su napadnuti u jednom kafiću u centru grada, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.

Prema rečima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sedeli i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

- Video sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su delovali smireno i raspoloženo - ispričao je izvor za Kurir.

