Milijana Bogdanović (27), koja se proslavila učešćem u rijalitiju „Parovi“, ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što se razvela od 53 godine starijeg Milojka Božića, mnogi su se pitali da li će promeniti ukus kada su emotivni izbori u pitanju. Ipak, sudeći po najnovijim objavama, Milijana ostaje dosledna sebi.

Na društvenim mrežama osvanulesu fotografije na kojima pozira u društvu vremešnog gospodina, vidno raspoložena i sa osmehom koji ne skida sa lica.

Foto: Printscreen

Danas radi kao kondukterka

Milijana Bogdanović (27), koja je postala poznata nakon učešća u rijalitiju Parovi i braka sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, otvorila je dušu za Kurir! Iskreno je govorila o svojim bivšim ljubavima, prevarama, kao i o mogućem ulasku u rijaliti Elita 9.

Podsetimo, Milijana Bogdanović, bivša rijaliti učesnica, bila je u braku sa 53 godine starijim Milojkom Božićem i tako je dospela u centar medijske pažnje.Ona je nakon gala svadbe u Pilatovićima ubrzo shvatila da svoj život ne vidi sa Milojkom, pa je nakon javnih prevara pao i razvod.Milijana danas radi kao kondukterka u autobusu, a našla je svoju sreću kraj starijeg muškarca s kojim planira i zajednički život.

Milojko o ljubavi sa Milijanom

Inače, bivši rijaliti učesnik Milojko Božić je svojevremeno progovorio o ljubavi sa Milijanom.

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko.

Milojko Božić i Milijana

- Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt - izjavio je Milojko.

