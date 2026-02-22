Slušaj vest

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je nastup zbog kojeg je naišao na žestoku osudu javnosti jer se na bini našlo jagnje. Nakon što je napadnut i optužen za zlostavljanje životinja, Desingerica je izneo svoju stranu priče.

Desingerica tvrdi da to nije njegova zamisao, te da nije znao da će neko izneti životinju na binu.

- Ne znam kako je došlo do toga, kako ja da znam? Koga sam ja doveo? Otkud ja znam ko je doveo jagnje. Nisam ja čuvar zoološkog vrta, svako nek radi šta hoće. Kada sam radio, ja sam video da gledaju u jednu tačku, svi vrište kao, neko ludilo, ja se okrećem, ono pufna neka. Ja sam poljubio i mislio sam to je to, vidim da stoji tu... Posle sam pokazao mojima da pomere, jer sam bio i ja u šoku, baš pakao. Šta da ti kažem, mediji su mediji, ljudi su ljudi, ne možeš im nikada udovoljiti, znaš, nikome ništa ne valja. Ja sam plaćen da ljudima bude dobro, najveći prioritet su mi ljudi da se vesele, a ne mogu ja da određujem šta neko sme, a šta ne sme - istakao je Despić u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a potom je opleo po estradi.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Desingerica Foto: Preent Screen

- Kojih pola me ne voli, ko me ne voli? Znam da je estrada generalno malo komplikovana, dosta dvolična i sujetna, ja sam to prihvatio i to je takav posao, takva vrsta posla. Ima koji nisu dobri sa mnom, pa su sada dobri, 10 odsto me ne voli, a 90 odsto ne znam da li je stvarno ili eto, stvarno gotivi - prokomentarisao je on, pa se dotakao saradnje sa Đanijem.

- Lepo, lepo, to je bilo spontano. Znam da je mega, mega, hteo sam da to stvarno podelim i njega sam čuo na toj pesmi i bio sam u fazonu da on može da isprati taj gas. Pitao sam ga gde je, šta je, kaže on meni: "Sto odsto je dobro čim si to radio", otvorili smo 30 piva i blejali smo.

O Pinkovim zvezdama

1/6 Vidi galeriju Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

Kaže da je zadovoljan kako se snašao u ulozi stručnog žirija u Pinkovim zvezdama.

- Zadovoljan sam, nije da se nisam snašao, ja sam se borio za svoje mesto. Na kraju sam ja to baš dobro izgurao, imam neko svoje mesto i svako je betonirao svoje mesto i status u toj emisiji. Na početku je bilo teško i naporno, a sada je pozicionirano i lakše. Uskoro ću posetiti Viki u Istanbulu, a sa Viki sam u najboljim odnosima - rekao je on.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: