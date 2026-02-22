Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović htela je da ustupi svoj stan na Mirijevu sinu Jovanu Pejiću Peji i njegovoj devojci Eni Čolić, međutim, do toga neće doći. Ena je sad otkrila zbog čega se neće preseliti tamo.

- Nismo nešto zagrizli za Mirijevo, malo je fleks - rekla je Ena Čolić.

- Ne bih toliko da idem preko mosta u drugi deo grada - dodala je ona za "Pink".

Jovan Pejić Peja istakao je, inače, da je njegova majka i ranije želela da im ustupi stan, ali da im lokacija u Mirijevu trenutno ne odgovara zbog obaveza Eninog sina.

Htela je ona to i ranije, ali mi smo vezani za Altinu jer Enin sin Matija ovde ide u školu. Ipak je on osnovac i neophodno je da mu škola bude blizu - objasnio je Peja za "Informer" i dodao:

- Mama je uvek bila uz mene, to nije ništa novo.

Jovanov polubrat Miki Dudić nedavno je izrazio zabrinutost zbog toga što će njihova majka pomenuti stan dati Peji i Eni, a, po svemu sudeći, moći će da odahne što se toga tiče.

Ena o hejterima: "Kažu da sam baba, a Peja detence"

Podsetimo, njih dvoje su prokomentarisali tvrdnje pojedinih da su nisu skladan par.

- Njihova predviđanja da sam ja baba, a on detence, predstavljeno kao da sa mnom neće dočekati 33. rođendan. Svako ko nema trunku sujete može da kaže da smo stvarno lep par - rekla je Ena, a onda je Peja otkrio kako im je bilo na putovanju na Tajlandu.

- Kad je pozitivna energija sve je lepo, bio to Tajland ili Madrid. Napunili smo baterije, uživali, pobegli od sveta i prepustili se samo nama. Kad izađeš iz rijalitija budeš anksiozan, pa gledaš da pobegneš od priča i tema. Naslušao sam se problema i bilo mi je bitno samo da uživam. Tamo nema naših ljudi i možemo da uživamo i da se zezamo - kazao je Peja.

- Ja nemam problem da se krećem, ali zbog njega. Ja sam osmislila svaki dan od jutra do mraka, jutros smo izašli i imamo plan i program da se ovde ne bismo bedačili - rekla je Ena.

