Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković u skladnom je braku sa suprugom Natašom, a malo je poznato da su se godinama borili za potomstvo. Ona se podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja je postala i te kako zastupljena.

- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković.

- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - ispričao je Stevan.

1/5 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Vladimir Šporčić

"Bila totalno antipatična"

Inače, sudbinski susret sa suprugom dogodio se u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako je rekao, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.