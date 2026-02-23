Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković u skladnom je braku sa suprugom Natašom, a malo je poznato da su se godinama borili za potomstvo. Ona se podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja je postala i te kako zastupljena.

- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković.

- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - ispričao je Stevan.

"Bila totalno antipatična"

Inače, sudbinski susret sa suprugom dogodio se u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako je rekao, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.

- Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala - rekao je Steva ranije za domaće medije.

