U medijima se pojavila vest da se Vesna i Đole Đoganirazvode, a pevač je potom demantovao ove navode. Poznati estradni par, Đole Đogani i njegova izabranica Vesna, već decenijama su deo muzičke scene, a značajan deo svojih prihoda pametno investiraju u nekretnine širom naše zemlje.

Pored toga što uživaju u raskošnom stanu smeštenom u prestižnom beogradskom naselju, pevačica ne krije da poseduju i brojne druge parcele. Posebnu radost doneo joj je nedavni partnerov dar koji ju je potpuno oborio s nogu:

„Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet-šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo!“

Iako poseduju ove oaze mira van grada, Vesna ipak voli život u metropoli:

- To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve.

Vesna obezbedila sebi i garsonjeru

Pevačica je u više navrata otvoreno govorila o svom nimalo lakom odrastanju u oronuloj kući na Autokomandi. Taj objekat je nedavno sravnjen sa zemljom, a na toj atraktivnoj lokaciji sada se gradi moderna višespratnica u kojoj je Vesna obezbedila sebi garsonjeru. Kako komšije tvrde, njena majka je dugo odbijala da se iseli i pregovara sa graditeljima:

- Vesnina majka je ostala da živi u toj staroj kući još dugo nakon što se Vesna odselila. Godinama je odbijala ponude investitora koji su želeli da otkupe plac. Nije im verovala, mislila je da je žele da prevare i nije htela ni da ih sasluša.

Situacija se preokrenula tek kada je poznati denser preuzeo stvar u svoje ruke i sklopio uspešan dogovor:

- Na kraju je investitor uspeo da stupi u kontakt sa Đoletom, koji je preuzeo pregovore i dogovor je postignut. Dogovoreno je da na mestu stare kuće nikne zgrada, a zauzvrat su Vesna i njena majka dobile garsonjeru koja odgovara kvadraturi njihovog starog doma. Biće to lepa, uredna zgradica, a i stan će biti sasvim pristojan. Verujte mi, ovo mesto je nekada izgledalo zapušteno, ali sada, sa ovom novogradnjom, sve poprima potpuno novi izgled. Lokacija je odlična i pravi je dragulj u gradu - zaključio je sagovornik.

Menadžer o vesti da se Đole i Vesna razvode

Sandra Afrika i njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša pojavili su se juče na beogradskom aerodromu, pa su odmah prokomentarisali ove tvrdnje.

- Mislim da je to glupost - rekla je Sandra Afrika čim je čula pitanje.

- Oni šetaju po Madridu, to mi je rekao, ne verujem da je to istina. Čuo sam se sa Đoletom - rekao je Mikiša.

Đole o glasinama da se razvodi od Vesne

Đole Đogani demantovao je navode da on i Vesna imaju krizu u braku.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole i dodao:

- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.