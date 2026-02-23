Slušaj vest

Folker Darko Filipović oglasio se sa Tajlanda nakon vesti da se ženi, kao i da se preselio na tu egzotičnu destinaciju.

Darko je rekao da uživa u toplijim krajevima i da mu odmor veoma prija.

- Ne zanima me šta pričaju i pišu, ja znam da se više ne ženim. Do sada su me pet puta sahranjivali, šest puta ženili, sedam razvodili - najpre se našalio Darko na račun prethodnog braka, a potom otkrio da li se seli na Tajland.

- Svake godine dolazim ovde na odmor i ostajem oko dva meseca. Ovo mi je 18. put da sam ovde i mogu reći da je najbolje mesto na svetu - zaključio je pevač.

Darko Filipović uživa u luksuznim putovanjima Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

"Uzeo sam dva apartmana u Solunu"

Podsetimo, Darko je svojevremeno otkrio kako je došao na ideju da uloži novac u nekretnine u inostranstvu.

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - rekao je tada u emisiji "Zvezde Granda specijal" i dodao:

- Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam uzeo dva apartmana, jedan za sebe, jedan izdajem turistima preko agencije s kojom sam se povezao.

kurir.rs/blic

