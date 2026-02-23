Slušaj vest

U medijima se pojavila vest da se Vesna i Đole Đogani razvode, a pevač je potom demantovao ove navode. Poznati estradni par, Đole Đogani i njegova izabranica Vesna već decenijama su deo muzičke scene. Svojim radom i upornošću uspeli su da se izdignu iz siromaštva u kojem su odrasli.

Vesna je nekada živela u trošnoj kući ispod mosta i o tome je pričala javno,

U dvorištu gde je odrasla Vesna danas je nikla velika zgrada, a stračara u kojoj je odrasla denserka je srušena. Pre nego što je podignuta stambena zgrada, u dvorištu stare kuće smeće je bilo na sve strane, trošna kuću, oronuli zidovi i drvena kapiju obojenu u crno.

Vesna se nije stidela da je odrasla u nemaštini i o tome je pisala i na svom Instagramu.

"Ja sam Vesna Đogani. Ovo je ulica mog detinjstva. Tu sam rođena. Tu sam odrasla. U mom dvorištu sam imala prve koncerte. Tu je počela moja karijera. Tu je počeo moj san. Ovo je moj most. Most mog detinjstva. Tu smo igrali između dve vatre. Šetali se. Iznad nas preko njega bi svake nedelje prolazili navijači Zvezde i Partizana i glasno navijali. Tramvaji bi brujali, a nama deci je sve to bilo kao da slusamo najlepsu muziku. Voleli smo tu buku. A sada je neko isprljao moj most. Isprljao moje detinjstvo. Pogana usta su isprljala čisto dečije srce. Isprljao san. Isprljao dečije snove. Da, bila sam siromašna devojčica. Sa velikim snovima. Siromašna devojčica sa velikom maštom", napisala je Vesna.

"Zar neko može da te osudi, samo zato što si živela ispod mosta. Imala parče hleba i parče neba. Tužna sam zbog toga. I zato sam došla tu. Ne zbog sebe, nego da podržim devojčicu koja plače u meni. Da se izvinim mom mostu jer znam da ga to boli. Jer jedino on zna ko sam ja. Koji su moji snovi. I da me niko nije pokupio, nego mi je on pokazao put kojim da idem. I da danas budem ovo što jesam. Uspešna, mirna žena. Sa puno ljubavi oko mene. Sa publikom koja se veseli sa mnom, ponekad plače. I moj glas ih smiruje. I oni ne daju na moj most. Ne daju suze da mi teku. Hvala predobri moji ljudi... Sada sam mirna jer sam dobila sve odgovore. Moj most. Moja ljubav. Moje detinjstvo", dodala je ona.

Sravnjena sa zemljom

Taj objekat je sravnjen sa zemljom, a na toj atraktivnoj lokaciji sada se gradi moderna višespratnica u kojoj je Vesna obezbedila sebi garsonjeru. Kako komšije tvrde, njena majka je dugo odbijala da se iseli i pregovara sa graditeljima:

- Vesnina majka je ostala da živi u toj staroj kući još dugo nakon što se Vesna odselila. Godinama je odbijala ponude investitora koji su želeli da otkupe plac. Nije im verovala, mislila je da je žele da prevare i nije htela ni da ih sasluša.

Situacija se preokrenula tek kada je poznati denser preuzeo stvar u svoje ruke i sklopio uspešan dogovor:

- Na kraju je investitor uspeo da stupi u kontakt sa Đoletom, koji je preuzeo pregovore i dogovor je postignut. Dogovoreno je da na mestu stare kuće nikne zgrada, a zauzvrat su Vesna i njena majka dobile garsonjeru koja odgovara kvadraturi njihovog starog doma. Biće to lepa, uredna zgradica, a i stan će biti sasvim pristojan. Verujte mi, ovo mesto je nekada izgledalo zapušteno, ali sada, sa ovom novogradnjom, sve poprima potpuno novi izgled. Lokacija je odlična i pravi je dragulj u gradu - zaključio je sagovornik.

Parcele širom Srbije

Pored toga što uživaju u raskošnom stanu smeštenom u prestižnom beogradskom naselju, pevačica ne krije da poseduju i brojne druge parcele.

- Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet-šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo!“

Đole o glasinama da se razvodi od Vesne

Đole Đogani demantovao je navode da on i Vesna imaju krizu u braku.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole za Blic.