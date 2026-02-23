Slušaj vest

Nataša Bekvalac pomerila je granice i dokazala zbog čega godinama važi za jednu od najatraktivnijih i najhrabrijih pevačica na domaćoj javnoj sceni. Novosadska barbika pozirala je u neverovatno provokativnom izdanju, odlučivši se za stajling koji je mnoge ostavio bez daha.

Ona je za poslednji nastup ponela crni, pripijeni bodi dugih rukava i visoke kragne, koji je specifičan po ogromnim, asimetričnim izrezima na grudima, ali i na bokovima.

S obzirom na ekstremno duboke izreze koji otkrivaju njene kukove, jasno je da pevačica ispod ovog komada odeće nije mogla da ponese klasičan donji veš. Iz provokativnog otvora na levom boku jasno je izvirila njena velika tetovaža na donjem delu stomaka, što je dodatno raspalilo maštu mnogih.

Nataša Bekvalac pokazala tetovažu

Da iznenađenjima ovde nije kraj, Nataša je pokazala kada se okrenula. Ovaj smeli bodi ukombinovala je sa ekstremno plitkim, tamnim farmerkama, a dok je koračala dugačkim hotelskim hodnikom, u prvi plan je došao zadnji deo bodija koji je krojen u obliku tange, otkrivajući njena leđa i bokove.