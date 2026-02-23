Slušaj vest

Nina Đogani, ćerka pevačice Anabela Atijas i densera Gagi Đogani,  pokazala je na društvenim mrežama kako provodi vreme sa bratom od strica Adrianom, sinom Đoleta i Vesne Đoganija. Devetnaestogodišnji Adrian i Nina zajedno su napravili pauzu u jednom salonu, gde su, sudeći po objavi, odlučili da odmore. 

– Besplatno porodično spavanje – kratko je napisala uz fotografiju na kojoj oboje dremuckaju. 

Zabavljena situacijom, dodatno je u opisu poručila: "Hahaha umirem".

Objava je brzo privukla pažnju pratilaca. 

Adrian Đogani Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen Instagram, ATAIMAGES

Oglasio se Đole nakon priča o razvodu

Podsetimjo, Đole Đogani oglasio se nakon vesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje dece. On je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju.

Đole je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole.

:- U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba - rekao je za Blic.

