Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, pre šest dana doživeo je jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru. Nakon ove teške situacije, oglasila se i Snežana Đurišić koja je još jednom smogla snage da ispriča kako je ona posle svega.

Snežana Đurišić kaže da može o situaciji u kojoj joj muče sina da priča samo iz ugla majke.

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - rekla je Snežana.

Snežana je nakon ove situacije nastavila sa poslom i nije odbila ni gostovanja, pa je tako za Grand rekla kako ima volje i snage za posao nakon svega.

- Popila sam neke tablete, ja to zovem „ludomil“, ali dobro život ide dalje, hvala Bogu živ je i sve će to biti dobro. Bog je veliki – rekla je Snežana.

